The Undertaker elogia a Paul Heyman: Merecido ingreso al Salón de la Fama WWE

Siguen las reacciones a la gran noticia de hace unas semanas, en donde se confirmó que Paul Heyman recibirá un gran reconocimiento al ser inducido en los próximos días al Salón de la Fama WWE Clase 2024. Muchos fans y luchadores han estado felicitando a Heyman, y la figura más reciente, fue The Undertaker, quien en una reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, calificó como de «muy merecida» esta inducción. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Paul Heyman es elogiado a lo grande por The Undertaker

«Paul Heyman es sin duda uno de los managers más influyentes en el negocio de la lucha libre de todos los tiempos. Desde Steve Austin hasta Jimmy Snuka y desde CM Punk hasta Roman Reigns, el expromotor de la ECW ha sido una figura instrumental en las carreras de algunos de los nombres más grandes de la lucha libre.

«Salón de la Fama, hombre. Merecido también. No solo tiene una mente brillante para la lucha libre. Pero incluso después de tanto tiempo involucrado en el negocio y alrededor de él, sigue siendo tan apasionado. Es uno de esos tipos como Paul Bearer. Paul era igual conmigo. Cuando él estaba manejando a Brock y obviamente ahora está manejando a Roman Reigns. Está tan involucrado en esos tipos y en su bienestar, en su toma de decisiones.

«Cuando me fui solo en WCW, después de que Danny (Dan Spivey) se fue, me pusieron a Paul conmigo. Fue tan instrumental en mantenerme cuerdo porque estaba tan frustrado allí con lo que estaban haciendo conmigo. Obviamente, la famosa reunión que tuve con la alta gerencia de la WCW. Él fue un gran defensor para mí, en el sentido de llevarme a Bruce Prichard quien eventualmente me llevaría a Vince McMahon y me contrataría y todo ese asunto.

«Él estaba un poco mejor que yo, yo no estaba ganando dinero. Muchas veces, él era quien solo pagaba los autos de alquiler en lugar de dividirlo o me ayudaba cuando podía, pero obviamente, la mayor contribución de mi parte con él fue solo esa conexión para sacarme de WCW y darme una oportunidad con la WWE.

«Paul, si está apasionado por una idea, o si su chico está apasionado por una idea, irá directamente a la batalla. Realmente no es su colina en la que morir, pero lo hará. Realmente está representando lo que sienten es el mejor movimiento para donde están posicionados. No todos los managers son así. No todos los managers están tan involucrados como Paul.

«Paul puede ser brusco y puede decir algunas cosas que te molestarán. Pero en general, es muy inteligente en el negocio. Está completamente involucrado. Muchas veces también, irá y mencionará cosas que tal vez su chico no quiera hacer. ‘¿Qué opinas de esto?’ Paul gana su dinero, hombre. Hace un muy, muy buen trabajo defendiendo a sus chicos.

«No todos están tan involucrados. Pero él peleará y discutirá e intentará hacer valer su punto de vista y cambiar las mentes de las personas, lo cual es lo que quieres. Como talento a veces, estás tratando de concentrarte en ‘Ok, tengo que enfocarme en este combate’ y lo que sea que eso pueda ser. Su trabajo detrás del escenario es genial. Heyman tiene una combinación única de pasión, inteligencia y defensa dentro del negocio de la lucha libre. Es bueno tener a alguien que conozca tan bien el negocio, que entre allí y no digo que haga politiquería, pero sí que sea un defensor tuyo».