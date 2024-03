2019 fue el año en que Becky Lynch consiguió la victoria más grande de su carrera en WWE ganando el Campeonato Raw y el Campeonato SmackDown en WrestleMania 35.

Pero el año no fue tan bueno.

Según explica en The School Of Greatness, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’, sentía que no era la persona que quería ser.

Además, su comportamiento en redes sociales le hizo sentirse asquerosa.

► El 2019 de Becky Lynch en WWE

“Quizás un poco de todo. Venía desde abajo, era esa underdog que el público amaba porque era sonriente y feliz y hacía cosas creativas online porque nunca tenía oportunidad en la televisión. Aunque no obtuviera oportunidades en la televisión, siempre estaba haciendo cosas con el equipo digital o en las redes sociales, creaba estas pequeñas historias que pensaba que eran divertidas y entretenidas y que el público podría conocer quién era yo. Entonces, querían convertirme en heel contra Charlotte Flair, que en ese momento, ella era babyface, pero es la hija de Ric Flair y había tenido múltiples oportunidades de título y era vista como la elegida. Así que cuando iban a convertirme en heel, yo sabía, ella sabía, muchas personas sabían que esto no iba a ser un giro heel, esto iba a ser un mega giro babyface para mí porque ahora tendría esta actitud y chip en el hombro.

«Eso funcionó hasta cierto punto, porque me apoyaba mucho en las redes sociales. Empecé a publicar cosas en el mundo y en internet que justificaba como que es un negocio y que esto hace que la gente hable y es lo que sea, pero sé que lastimaba los sentimientos de personas que no estaban involucradas. Es diferente cuando estás en el ring o cuando estás haciendo promos y cosas así, yo pensaba, pero esto es lo que la gente quiere, quieren que sea así, pero yo como persona, no me sentía necesariamente bien con eso. Siempre lo justificaré, pero me dejó con una sensación incómoda, supongo. [No cambió] hasta que me fui a tener a mi hija. Así que, fue desde mediados de 2019 que sentí que todo era forzado, todo se sentía muy forzado.

«No tenía oponentes formidables necesariamente, no tenía personas que estuvieran construidas para mí en el lado posterior, así que estaba tratando de — yo era la campeona, tuve este momento histórico siendo la primera mujer en encabezar WrestleMania, pero luego mi primera oponente era alguien que el público no conocía, era bastante novata — y nada de esto fue culpa suya, pero no debería haber sido mi primera oponente.

«Las cosas simplemente no parecían estar bien y sentí que estaba intentando con las redes sociales, eso simplemente se sentía falso y no sé, sentí que publiqué algunas cosas que desearía no haber publicado. No me gustó eso. Siempre [digo a la gente] que todo lo que quieran decir sobre mí está bien si podemos ganar dinero en la televisión, hagámoslo, pero no todos son así y sé que no todos son así. Hay un nivel de confianza en lo que hacemos y creo que rompí esa confianza para varias personas y simplemente no se sintió bien, no se sintió correcto con quién es Rebecca Quin. Aunque puedo justificar que es Becky Lynch y que es negocio negocio negocio, al final del día, mi instinto dijo que no. Estaba yendo en contra de eso y se sentía inauténtico. Tuve a mi hija y no he confiado en eso desde entonces y me he sentido mucho mejor, mucho más ligera. Cuento mis historias en la televisión, las cuento en el ring. No necesito estar twitteando cosas malas a la gente en un domingo aleatorio, ¿sabes a lo que me refiero?».