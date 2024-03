La frase de Kanye West que influencia a LA Knight

Si hablamos de éxito sí pero quizá no sea Kanye West el más adecuado para tomar como modelo a seguir. De momento, LA Knight solo toma de él una frase.

La Superestrella de WWE la comparte en Busted Open Radio mientras habla de su meteórico ascenso hasta lo más alto del imperio de la lucha libre profesional.

► LA Knight sigue el ejemplo de Kanye West

«Es increíble pensar en el ascenso porque estoy tan acostumbrado a que me miren por encima del hombro, y aún lo estoy, no puedo evitarlo, es un reflejo, pero al mismo tiempo, de una manera extraña, es como si estuviera dentro ahora. Aunque esté dentro, no puedo pensar, ‘He demostrado todo, estoy aquí y estoy bien’. Todavía hay mucho por hacer. Es intangible en el sentido de que no puedo explicar realmente todas las cosas que hay que hacer, pero todavía hay mucho por hacer.

Cuando se le preguntó si todavía siente que tiene más ojos que abrir, respondió: «Sí, siento que eso nunca termina. Ya sea internamente o externamente, ya sea personas en el negocio o fuera de él. Eso siempre va a ser así. Trato de evitar Twitter tanto como puedo, pero de vez en cuando, cuando tengo que entrar y publicar algo. ‘Simplemente no entiendo a este tipo’ o verás a las personas que dirán, ‘No entendí a este tipo durante mucho tiempo, pero ahora realmente me gusta’. Esa cosas siempre va a estar ahí. Ya sea dentro de la compañía o fuera de la compañía. Estoy seguro de que todavía hay personas dentro de la compañía que piensan, ‘No entiendo esto en absoluto. No lo entiendo’. En algún momento, o sucede o no. Todo lo que puedo hacer es seguir haciendo lo mío, que es lo que he estado haciendo desde el principio. No salí y supliqué a la gente que me quisiera, simplemente empezaron a quererme y eso es lo mío. No puedo salir y tratar de ‘esforzarme’ para que la gente me quiera. No puedo estar tratando de conseguir que la gente esté de mi lado. Solo voy a hacer lo mío. Ya sea que te guste o no. Hasta ahora, parece que la mayoría sí.»

Cuando se le preguntó si ha sido acusado de intentar demasiado que los fanáticos lo quieran, dijo: «Para nada, pero sé que ha habido momentos en los que he pensado, ‘Quizás necesito hacer esto’, y me detendré. En serio, recuerdo una letra de Kanye: ‘Cuando te esfuerzas demasiado es cuando fracasas completamente’ (When you try hard is when you die hard’, de la canción ‘Can’t Tell Me Nothing’). Por alguna razón, eso se me quedó en la cabeza. Conoces a personas en la vida que han tratado demasiado de que la gente los quiera. Sabes que tienen buenas intenciones y buenas intenciones, pero es como, ‘Cálmate, no necesitas hacer eso, estás pareciendo cursi’. Tienes que esforzarte, pero no tanto».

