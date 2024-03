Eric Bischoff forma parte de la lucha libre profesional desde 1986, cuando comenzara su carrera en la AWA (American Wrestling Association) realizando labores de producción y comentarios, antes de unirse a WCW en 1991, donde alcanzaría nuevos niveles no solo desde la mesa de narración sino como Productor Ejecutivo, siendo él uno de los artífices de las Monday Night Wars con WWE, consiguiendo la World Championship Wrestling liderar los índices de audiencia durante un largo período; también trabajaría en el entonces Imperio McMahon ocupando diferentes papeles, incluyendo el de Gerente General de Raw. De un tiempo a esta parte su sitio en el negocio se encuentra en la comunicación, concretamente, en los pódcasts.

Dicho esto, ¿Cómo ve el una vez conocido como «The King of Controversy» presente de la industria en 2024?

► El estado actual de la lucha libre

«Esa es una pregunta interesante. Creo que el estado de la industria de la lucha libre es extremadamente sólido. No sé cómo alguien podría negarlo. Todo se reduce a los ingresos. Esa es la medida definitiva: cuántos ingresos se generan en la industria de la lucha libre profesional. No sé si alguna vez ha estado tan cerca de ser tan exitoso como lo es hoy. Por esa medida, es un gran éxito y sigue creciendo, principalmente gracias a la WWE y los avances que están haciendo. Con patrocinios, con eventos en vivo premium y ciudades que hacen ofertas; estoy aquí en Minneapolis, y una de las grandes noticias de ayer en las noticias locales es que Minneapolis está en la carrera por WrestleMania. Y hay tanta emoción al respecto aquí localmente como si fuera a venir la Super Bowl. Fue una locura. Estaban entrevistando a personas en la calle, fue una locura. Estaba orgulloso, estaba emocionado. No porque tenga algo en juego. No estoy allí, no voy a estar allí. No quiero estar en la WWE. Me divierto siendo fan. Pero ver esa energía y esa cantidad de emoción por un evento de lucha libre de primera, seguro. WrestleMania, el más grande de todos. Pero ver eso tan emocionante y ver lo mismo sucediendo en Perth, Australia, y en Francia y en otras partes del mundo; no sé cómo puedes ser fanático de la lucha libre o, en mi caso, alguien que pasó más de 30 años en el negocio y no estar realmente emocionado por ese crecimiento.

«La televisión es diferente. Si vas a usar las calificaciones de televisión y la cantidad de personas que están viendo televisión en Estados Unidos como tu barómetro, entonces podrías tener algunos problemas. Podrías tener un debate, podrías tener algunas preguntas. Pero si solo miras los ingresos que genera la industria, eso es realmente todo lo que importa. Porque esos ingresos se generan de diferentes maneras. Algunos obviamente por televisión, eso es una gran parte del rompecabezas de los ingresos, ¿verdad? Las tarifas de derechos de televisión. Pero hay tantos aspectos más, y todo eso está creciendo. Creo que el hecho de que Warner Brothers Discovery se haya arriesgado con AEW y estuviera dispuesto a darles una oportunidad… Y tal vez esa oportunidad dé sus frutos… No sabemos qué va a pasar en el futuro. Tal vez lo haga y eso es algo emocionante. Hay muchas razones para ser optimista sobre la lucha libre en general, independientemente de cómo te sientas acerca de una promoción en particular.

«Así es como me siento sobre el panorama general. ¿Qué es lo bueno? Creo que acabo de cubrir lo bueno, que es que está creciendo. ¿Qué es lo malo? No sé si hay algo malo en términos de que dañe el negocio. Creo que algunos de los extremos a los que algunas personas intentan llegar para destacarse en el entorno que tenemos hoy en la televisión. Creo que eso es bastante malo y puede volverse feo… la sangre. Creo que ir a extremos de violencia en lugar de arte. Y por arte, me refiero al componente narrativo. Hablamos de ello antes, no lo volveré a tocar. Calidad, disciplina, narrativa estructurada que sea convincente y que atraiga a la audiencia al programa. Eso es el arte. Creo que el arte de contar esa historia en el ring es una gran parte de ello. Y creo que a veces, hay una tendencia por parte de algunas personas y los productores con los que trabajan a recurrir a un extremo para llamar la atención y generar conciencia. Y ese extremo suele ser cantidades excesivas de violencia y sangre. Y no creo que ese elemento del producto y la presentación del producto puedan compensar la falta de historia y la falta de personajes. Así que creo que la dependencia y la opción de recurrir a ese tipo de elemento extremo de la lucha libre profesional que siempre ha estado allí. Creo que en el entorno de hoy en día eso es malo. Es una mala elección, porque en última instancia alejará a los directores de programas, las cadenas de televisión, los anunciantes, y eso es malo para el negocio. Pero creo que en general, estamos en un estado de asuntos bastante saludable.»