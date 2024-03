Ronda Rousey asegura haber ocultado conmociones a WWE

Ahora que WWE se encuentra en la picota por los escándalos con Vince McMahon de gran protagonista, pero que también salpican a nombres supuestamente más amables, Ronda Rousey ha decidido hablar alto y claro sobre su tiempo allí.

Y claro, lo positivo no hace ruido. Sí las declaraciones negativas, en especial beneficiosas cuando durante estas semanas, Rousey se encuentra inmersa en plena gira promocional de su nuevo libro, Our Fight. ¿Casualidad? Para nada, pero esto tampoco significa que sean mera invención, como expuso Sean Ross Sapp días atrás.

Pocos altos cargos de WWE pasan el filtro de validez de Ronda Rousey, pero el matrimonio Stephanie McMahon–Triple H sale bien parado. Tiempo atrás, recordemos, Rousey calificó a Stephanie de «inspiración», y «The Game» no ha sido receptor de ni una sola mala palabra vía «The Baddest Woman on the Planet».

Eso sí, en su más reciente entrevista, concedida a Cageside Seats, Rousey recuerda que Stephanie casi arruina su debut competitivo en WWE, durante WrestleMania 34.

Mes y medio antes del «Show de los Shows», en Elimination Chamber 2018, Rousey, Kurt Angle, Stephanie y HHH conjuntaron un segmento donde la hija de Vince McMahon acabó propinándole una bofetada a la ex-UFC. Tan fuerte, que según asegura Rousey, tuvo secuelas.

«Me provocó una conmoción. Nikki Bella también me dio con la mano abierta [camino hacia el duelo que disputaron en WWE Evolution] y vi las estrellas y estuve con dolor de cabeza el resto del día.

«No quise decir nada. No quise decirles, ‘Oh, no podéis hacer este combate que habéis estado preparando. No podéis hacer esto, no podéis hacer lo otro’. Y he tenido mucha experiencia escondiendo conmociones. Y ahora que estoy dejando atrás todo aquello, por fin puedo hablar abiertamente de esas cosas».