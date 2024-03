Roman Reigns: «Cody Rhodes no es un buen tipo»

Roman Reigns defenderá su Campeonato Universal Indisputable ante Cody Rhodes durante la noche dos de WrestleMania 40, y desde que se oficializó este encuentro, ambos han estado en un intercambio de promos, en el que también se han visto involucrados The Rock y Seth Rollins, teniendo en cuenta que 24 horas antes las cuatro Superestrellas formarán parte de un combate por equipos que definirá la estipulación para la esperada revancha entre The Tribal Chief y The American Nightmare.

► Roman Reigns continúa recriminando a Cody Rhodes

Antes de defender su título contra Cody Rhodes en menos de dos semanas, el Jefe Tribal, Reigns hizo una aparición reciente en el programa «The Pat McAfee Show», que es conducido por el comentarista de Raw, y compartió algunos de sus pensamientos sobre la historia hasta el momento.

Reigns reconoció el aparente cambio que experimentó a lo largo del tiempo en torno a su rival de WrestleMania 40, ya que aunque Cody Rhodes era el plan original tras su victoria en Royal Rumble, la historia dio un giro con la presencia de The Rock, quien pidió (al inicio, en buenos términos) ese lugar; sin embargo, todo cambió cuando se dio la conferencia de prensa en Las Vegas, y finalmente el combate quedó como estaba previsto aquel 27 de enero de 2024. No obstante, el Campeón Universal Indisputable WWE cree que enfrentarse a The Rock habría sido un combate para siempre, hasta que Cody y sus fanáticos se interpusieron en ese camino.

«Ese es el gran problema de Cody: es un llorón. Si los chicos de mi edad,… esa pequeña minoría de nuestra base de fanáticos de la lucha libre de la WWE, no fueran un montón de per***, llorando todo el tiempo, él nunca habría recibido ese revuelo, y todos ustedes habrían estado enamorados de The Rock vs. el Jefe Tribal».

Quedan menos de dos semanas para WWE WrestleMania 40, con Roman Reigns y Cody Rhodes programados para luchar en el evento central de la segunda noche una vez más, queda por ver si finalmente The American Nightmare logra completar su historia.