Sean Ross Sapp: «Algunas cosas que dijo Ronda Rousey son falsas»

Recientemente, la ex Campeona UFC y ex Campeona WWE, Ronda Rousey, ha creado una gran cantidad de polémica al atacar a WWE, a Vince McMahon, a Bruce Prichard y a John Laurinaitis, al decir que estas personas hacían que WWE tuviera una cultura sexista y patriarcal, entre muchas otras declaraciones. Lo más relevante es que dijo que WWE era una porquería y que no iba a volver nunca a la empresa.

Sus declaraciones las hemos cubierto desde todos los ángulos y a lo largo y a lo ancho aquí en SÚPER LUCHAS, por lo que ya es bien sabido las sorpresivas cosas que declaró. Sin embargo, lo interesante son unas recientes declaraciones de Sean Ross Sapp de Fightful Select, en donde señaló que ya ha podido probar que parte de lo que dijo Rousey es falso. Eso sí, no quiso revelar qué es falso y qué es verdadero, por lo que quedamos en las mismas.

► Sean Ross Sapp asegura que parte de las declaraciones de Ronda Rousey contra WWE son falsas

«Puedo contarte que algunos otros comentarios que ella había hecho que fueron desacreditados. Algunos que había hecho durante una entrevista y algunas personas decían: ‘oye, ¿qué pasa con esto?’ No solo no pude encontrar ninguna credibilidad, sino que algunos de ellos fueron desmentidos. No sé si ella está en modo de venta de libros o tal vez recibió información errónea o yo recibí información errónea. Realmente nadie está tratando de defender a John Laurinaitis o a Vince McMahon en estos días. Nadie. Con Bruce Prichard, él simplemente ignora estos comentarios de Ronda».

Quedará por ver si Ross Sapp o Dave Meltzer o alguna otra fuente se anima a contar a los fans y al resto de la prensa, qué cosas que declaró recientemente Rousey, por sus distintos medios, o, principalmente, en su libro, son declaraciones falsas o sin fundamentos. Lo estaremos reportando aquí en SÚPER LUCHAS si esto llega a ocurrir.