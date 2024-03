A punto de lanzarse su segunda autobiografía, ‘Our Fight’, Ronda Rousey está en posición de ataque contra WWE. Lo estamos leyendo en algunos extractos de la misma así antes de su puesta en venta el 2 de abril como en su reciente entrevista en Never Before Told para promocionarla.

► Ronda Rousey al ataque

En la misma, la «Rowdy» dedica un claro mensaje a Bruce Prichard y John Laurinaitis mientras habla de otras cuestiones:

Sobre las disputas entre luchadores: «En MMA, al principio las iniciaba solo por publicidad, pero esas otras perras no recibieron el mensaje, así que se volvieron personales, y en WWE, todo es falso, los quiero a todos. Excepto a Bruce Prichard y John Laurinaitis, que pueden irse a j*der. Eso es real».

Sobre cosas inesperadas que escribió en el libro: «Una sería mi viaje de fertilización in vitro que tuve que atravesar para tener a mi hija.»

Sobre escribir sobre sus conmociones cerebrales: «Hubo tanto que no podía hablar de ello en forma de entrevista o artículo, o habría varios filtros entre mis palabras y las personas que lo leen… y mucho tenía que ver con haber tenido tantas conmociones cerebrales cuando estaba en judo antes de ingresar a MMA. No podía hablar de eso en absoluto cuando estaba en MMA porque básicamente, literalmente, habría puesto un objetivo en mi cabeza y es posible que no me hubieran permitido competir más. Lo mismo con WWE, tienen una historia complicada con sus luchadores que sufren conmociones cerebrales y sería una mala imagen para ellos, así que realmente sentí que no podía hablar de ello en absoluto, y por eso, creo que la única manera de abordarlo adecuadamente es a través de un formato más extenso».