Earl Hebner: «A Vince McMahon no le importó Owen Hart cuando murió»

El recordado réferi de WWE e Impact Wrestling, de gran historia en la lucha libre, partícipe de La Traición de Montreal, Earl Hebner, estuvo recientemente como invitado especial de Steve Fall de Wrestling News, y allí habló de su nuevo libro denominado Earl Heber: The Official Story, el cual ya se encuentra a la venta.

En dicha entrevista, Hebner acusó a Vince McMahon de no haberse interesado por la salud de Owen Hart cuando este murió, luego de caer desde el techo de la arena contra el poste del esquinero en el evento premium Over The Edge 1999. Estas fueron sus palabras, aunque, como siempre, hay que recordar que Hebner no es muy claro a la hora de contar anécdotas y que esta es la versión de sus hechos.

► Earl Hebner habla de la muerte de Owen Hart en WWF Over The Edge 1999

«Siempre que hay una muerte en cualquier deporte, creo que debería detenerse y cancelarse. Siempre hay mañana. Siempre puedes volver mañana. Si tuvieras una gran tormenta eléctrica, cortes de energía, ¿no tendrías el espectáculo, verdad? Bueno, ¿cuál es el problema? Un hombre perdió la vida y ¿todavía vas a tener el espectáculo? Es horrible. Se trata de dinero.

«Él estaba justo donde estaba. Cuando todo sucedió, lo vio y nunca se movió. Se quedó justo allí. Cuando trajeron a Owen a través de la ‘gorila’, él estaba en esa misma silla. Puede que se haya levantado, no lo recuerdo, pero nunca intentó acercarse como todos los demás lo estaban haciendo.

«El año en que Owen falleció, estaba construyendo una casa nueva. Me dijo a mí y probablemente a mucha otra gente que al final de ese año, iba a retirarse y volver a casa con su familia debido a la nueva casa que había construido».