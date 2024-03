Matt Hardy corrige el debut de Mercedes Moné en AEW

Mercedes Moné debutó en AEW apareciendo por sorpresa durante el especial Dynamite: Big Business para presentarse en su nueva casa a sus nuevos fanáticos.

Por sorpresa aunque desde semanas antes se venía adelantando que sería entonces cuando debutaría, con la misma compañía prácticamente confirmándolo.

«The CEO» aparecería más adelante en el show para salvar a Willow Nightingale de Julia Hart y Skye Blue.

► El debut de Mercedes Moné en AEW

Fue una primera aparición la de la luchadora que no dejó del todo contentó a su compañero, como lo fuera en WWE, Matt Hardy.

El veterano explica en The Extreme Life of Matt Hardy que AEW debería haber anunciado su debut para atraer a más fanáticos.

«En retrospectiva, desearía que se hubiera anunciado, y ni siquiera es mirando hacia atrás, desearía que se hubiera anunciado antes de su llegada.

«Se trató de emular el debut de Punk cuando apareció en AEW Rampage. Y siento que habría tenido aún más impacto si lo hubieran revelado de antemano, especialmente para los fanáticos casuales.»

Por otro lado, de nuevo, prácticamente fue anunciado, al menos para los fans habituales, así que quizá Matt no esté equivocado.

¿Recordamos cómo fue el debut del mismo Hardy en la casa Élite?

Fue durante el episodio del 18 de marzo de 2020 de Dynamite, al final del combate Blood & Guts entre The Inner Circle y The Elite. Cuando Nick Jackson se encontraba lastimado, las luces se apagaron repentinamente y la música de Matt comenzó a sonar en la arena. entonces apareció como «Broken». Hardy ayudó al Young Bucks y sus amigos a conseguir la victoria.

3 years ago today, Matt Hardy also made his AEW debut on the first ever empty arena Dynamite show. pic.twitter.com/g7OzyohVgp — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) March 18, 2023