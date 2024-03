Matt Hardy cree que ha sido una buena decisión de AEW el haber presentado a Kazuchika Okada como rudo. El veterano explica en The Extreme Life of Matt Hardy que eso ayudará a «The Rainmaker» con su longevidad.

► Matt Hardy de Kazuchika Okada

«Me intriga, y es una buena intriga. No conozco mucho a Okada. Las pocas veces que he estado con él, me ha caído muy bien, parece muy agradable. Los Bucks hablan muy bien de él. Es una gran estrella, no hay duda de eso. Individuo extremadamente talentoso. Así que estoy muy emocionado de ver su impacto en AEW, especialmente a medida que la audiencia de AEW y las personas fuera de la burbuja internacional de la lucha libre realmente lleguen a conocer quién es Okada y realmente lleguen a ver lo talentoso que es y lo vean en acción, aprendan de qué se trata, qué lo impulsa. Creo que eso va a ser muy beneficioso, y creo que emparejarlo con los Bucks es un buen trato. Es algo donde todos se sienten cómodos. Lo hará sentirse cómodo. Deberían encajar bien porque han sido amigos durante muchos, muchos años, y va a ser algo intrigante. Estoy deseando verlo y seguirlo.

«Personalmente, creo que te da longevidad en tu carrera. Si puedes ir en una dirección diferente, si puedes hacer algo nuevo, si puedes establecerte y hacerlo popular. Puede ayudarte a tener longevidad en tu carrera. Porque una cosa que es muy similar entre actores y luchadores es que hay personas que están interpretando un papel específico, ¿verdad? Y los actores interpretan un papel en un espectáculo por…digamos que eres una serie de televisión. Una buena corrida son cinco temporadas, eso es lo que me han dicho las personas que son actores. Si tienes cinco temporadas, fue un éxito. No mucha gente consigue cinco temporadas, pero si tienes cinco temporadas, fue un éxito. Pero después de esas cinco temporadas, si haces otro espectáculo, interpretas otro personaje, y estás un poco obligado a hacerlo. Si estás luchando y eres el mismo personaje durante 20 temporadas, durante 25 temporadas, puede volverse aburrido muy rápido. Así que es muy importante poder reinventarse. Es muy importante poder evolucionar y cambiar constantemente, y eso te permite volver a cosas del pasado que estaban de moda cuando la gente realmente las extraña porque han estado ausentes durante tanto tiempo, cuando las extrañan y quieren verlas de nuevo. Así que creo que esto es bueno para Okada. Creo que le dará longevidad en su carrera, y también creo, como artista, como alguien creativo, creo que es muy catártico poder salir y hacer algo que normalmente no haces».