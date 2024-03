Dutch Mantell: «Mercedes Moné nunca me saludó en WWE. Se creía de la realeza»

Aunque la mayoría de los fans y luchadores quieren, aman y respetan a Mercedes Moné, hoy la nueva gran figura de AEW, y hace años, una gran estrella en WWE, bajo el nombre de Sasha Banks, hay otros que a lo largo de la historia han tenido malas experiencias con ellas. Muchos fans se han quejado en redes sociales de malas actitudes de Moné cuando intentaron interactuar con ella fuera de los eventos en los que había que comprar una boleta para poder tener acceso a ella, como un Meet & Greet.

Hasta Miro, hoy también en AEW, aunque muy apartado, y en ese entonces en WWE como Rusev, se encargó de atacar públicamente a Moné en repetidas ocasiones y en criticarla por sus malos tratos hacia los fans. Pero, parece ser que Moné no solo tenía malas actitudes con los fans, con algunos colegas, sino que también, con otros trabajadores de WWE de menor rango, sin importar si estos en algún punto habían sido grandes contribuyentes con su talento o ideas a la lucha libre profesional, como lo es el caso de Dutch Mantell, quien en su último rol televisivo en WWE fuera Zeb Colter.

► Mercedes Moné despreció a Dutch Mantell cuando ambos estaban en WWE

En la más reciente edición de su video podcast denominado Story Time With Dutch Mantell, Mantell asegura que Moné nunca lo saludó o le habló cuando se lo encontró tras bambalinas en WWE, la acusó de creerse una diva y de actuar como si fuera de la realeza. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Ya sabes, esa mujer Mercedes Moné nunca me habló. Ni siquiera me dijo hola. Eso fue cuando estaba en WWE con ella. Nunca dijo, ‘Hola Dutch’ u ‘Hola Zeb’. Nunca dijo nada de eso. No sé por qué, simplemente nunca hablaba. Mira, en realidad hay un protocolo para que los talentos más jóvenes saluden primero a los talentos ya establecidos o a los veteranos. Eso es como un protocolo o etiqueta de comportamiento en todas las empresas, una muestra de respeto. Pero ella nunca lo hizo… Y yo tampoco le dije nunca hola. No tenía por qué hacerlo. Ella no me hablaba, así que con eso me estaba diciendo: ‘Bueno, no me hables, soy la realeza’, y yo dije, ‘Ok’. Eso es lo que pensé'».