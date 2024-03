Matt Hardy: «Hay un gran valor en los Hardy Boys»

Matt Hardy reflexiona acerca del cercano fin de su contrato actual con AEW, su casa en la lucha libre desde 2020.

Todavía no se sabe qué decisión va a tomar, si renovar o no, pero leamos sus palabras en The Extreme Life of Matt Hardy.

► El presente de los Hardy Boys

«La razón por la que ha generado aún más revuelo es porque la gente sabe que mi contrato está por vencer. Estoy en medio de negociaciones contractuales. Si estás tratando de asegurarme bajo contrato, soy el tipo que deseas. Cuando trabajo para tu empresa, nadie ondea la bandera más fuerte que yo. Ya sea promocionando la empresa en las redes sociales o resaltando todo lo positivo que ofrece. Realmente amo AEW. Hay algunas cosas que me gustaría cambiar sobre mi carrera personal allí y algunas de las cosas que estamos haciendo, pero en general amo AEW porque es muy importante para la industria de la lucha libre profesional. AEW tiene que tener éxito simplemente porque la industria de la lucha libre profesional no necesita solo una empresa gigante que controle todo. Necesita competencia. La competencia es lo que la hace prosperar y mejorar. Para todos los jóvenes que están surgiendo, la competencia tiene que existir. Quiero que AEW tenga éxito y prospere. Quiero estar en una posición satisfactoria en lo que estoy haciendo en AEW. Esa es nuestra situación.

«Sigo negociando y tratando de resolver las cosas. Una vez más, Tony Khan ha cuidado muy bien de mí. Ha sido un buen jefe. Creo que Tony Khan es un gran ser humano. Al final del día, cuando se trata de tomar una decisión sobre lo que hago a continuación, también se trata de asegurarme de que esté feliz y cómodo con lo que estoy haciendo en todas las capacidades en general. Hay un gran valor en ambos, Matt y Jeff Hardy, en este momento. Si estás en línea y no lo ves, lo siento, pero las redes sociales no reflejan la realidad. La gente sabe quiénes somos.

«No quiero decir que seamos nombres conocidos por todos, pero si eres fanático de la lucha libre profesional, sabes quiénes son los Hardy Boys. Hay personas que conozco que dicen: ‘Te pareces a Matt Hardy, los Hardy Boys que hicieron cosas con escaleras’. ‘Sí, encantado de conocerte’. Me reconocen todos los días que salgo en público. Esa es promoción y publicidad, no puedes comprar eso. He sido bendecido con mucho tiempo en televisión a lo largo de los años. Hay un gran valor en Matt Hardy, Jeff Hardy y los Hardy juntos, especialmente. Ahí es cuando tenemos nuestro mayor valor. Hay valor en ambos. Una vez más, quiero ser utilizado al máximo de mis capacidades y sacar el máximo provecho de mi valor.»