Bayley: «No estaría aquí sin Mercedes Moné»

«(…) No puedo estar más orgullosa y feliz por ella. Desde lejos, he podido presenciar todo su arduo trabajo y sacrificio. Escucharla hablar sobre sus sueños, sus esperanzas y lo que quiere lograr en ese negocio es inspirador. Ver cómo todo eso se hace realidad y presenciar toda la magia que esa mujer puede crear es asombroso. Ella hace mucho por esa división y estoy más que orgullosa de ella. Saber que va a ser la estelar en WrestleMania, porque así debería ser, me llena de alegría (…)». Esto decía recientemente Mercedes Moné de Bayley.

► Bayley de Mercedes Moné

Ahora en cambio es «The Role Model» quien habla de «The CEO». Y las palabras tampoco pueden ser más positivas sobre su mejor amiga.

«Mercedes es la mejor, no estaría aquí sin ella. Ha hecho tanto por mí. Incluso después de que terminó su tiempo en la WWE, ha estado allí para mí en mis momentos más importantes. Así que sé que debo estar allí para ella continuamente a lo largo de los años. Fue increíble, estoy feliz de que fuera en un miércoles, uno de nuestros pocos días libres. Fue muy especial verla celebrar con su familia, sus amigos y las personas con las que comenzó a luchar, y verla ser recibida por una nueva familia. Es agridulce, pero estoy muy, muy orgullosa de ella y simplemente agradecida de que pudimos estar allí», dice Bayley a Digital Spy.

Quizá un día las dos luchadoras vuelvan a trabajar juntas pero estén donde estén siempre han mantenido su buena relación.