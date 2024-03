En su nueva autobiografía, ‘Our Fight’, Ronda Rousey aborda su retiro de las MMA, donde una vez fue la peleadora número uno del mundo. Pero antes la exCampeona Mundial de Peso Gallo de la UFC trata dicha cuestión en su reciente entrevista con Never Before Told para promocionar el libro.

► El retiro de Ronda Rousey de la MMA

«Otro aspecto sería mi historial de conmociones cerebrales, que tuve que mantener en secreto durante años para poder seguir compitiendo y actuando, y básicamente, la razón por la que tuve que retirarme«, dijo cuando le preguntaron qué podría sorprender a la gente aprender del libro.

Cuando le preguntaron por qué decidió abrirse sobre su historial de conmociones cerebrales y la derrota ante Holly Holm, Rousey respondió: «Hay tanto en ello que no podría hablar de ello en forma de entrevista o artículo, o de cualquier otra manera, o habría varios filtros entre mis palabras y las personas que lo leen. Gran parte tenía que ver con haber sufrido tantas conmociones cerebrales cuando estaba en judo antes de siquiera involucrarme en las MMA. No podía hablar de ello en absoluto cuando empecé en las MMA porque literalmente habría puesto un objetivo en mi cabeza y es posible que no me hubieran permitido competir más adelante. Lo mismo sucedía con la WWE. Tienen una historia complicada con sus artistas que sufren conmociones cerebrales, así que sería algo negativo para ellos. Realmente sentí que no podía hablar de ello en absoluto. Este formato largo, sentí que era la única manera en que podría abordarlo adecuadamente«.

