Ronda Rousey: «WWE es una mi*rda, no volveré»

Ronda Rousey critica el ambiente detrás de escena en WWE y asegura que no tiene intención de volver.

En realidad, nunca ha dado muestras claras de que fuera a hacerlo en algún momento después de haberse ido de la compañía tras su derrota ante Shayna Baszler en SummerSlam 2023.

Sí que volvió a la lucha libre para tener combates en la escena independiente o ROH.

► Ronda Rousey no volverá a WWE

La «Rowdy» estuvo hablando recientemente en Never Before Told para promocionar su segunda autobiografía, ‘Our Fight’, y le preguntaron por situaciones detrás de escena en la WWE que los fanáticos podrían descubrir en la misma.

«¿Detrás de bastidores? ¡Qué espectáculo de mi*rda es en la WWE porque no pueden manipular la historia sobre mí y mantenerme como rehén de mi propia carrera! No dependo de nada de ellos y no tengo la intención de regresar, así que puedo expresar todo lo que pienso y siento mientras que los demás aún están sujetos por su organización«.

Pinchando aquí puedes leer extractos del libro de Ronda Rousey. Hace unos meses, ella misma adelantaba:

«Los últimos años he estado en silencio porque había más que decir de lo que jamás podría transmitirse en una entrevista. ‘Our Fight’ es todo lo que desearía poder encajar en un titular, pero simplemente no podía. Mi historia en mis palabras. Todas las respuestas que necesité años para dar de manera sucinta«.

Estará a la venta a partir del 2 de abril con 288 páginas y a través de la editorial Grand Central Publishing. Ya se encuentra entre los más populares en las plataformas digitales. En realidad, su primera autobiografía, ‘Your Fight’, fue todo un éxito de ventas desde que se publicara en 2015.