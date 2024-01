Ronda Rousey: «Si Bruce Prichard sigue en WWE, Vince McMahon seguirá a cargo»

Aunque muchos fans están celebrando la salida de Vince McMahon de WWE y TKO, como consecuencia de las graves acusaciones de abuso y tráfico sexual que una mujer hizo en una demanda civil hacia él, parece ser que la felicidad no es completa.

Y hablamos de «felicidad», porque los fans quieren que Vince esté fuera de la empresa, no solo para que pague si realmente cometió estos actos atroces, sino porque así no podría interferir en el trabajo creativo de Triple H, quien es el Director Creativo de WWE desde hace varios meses.

Sin embargo, y de manera sorprendente, Ronda Rousey ha realizado una explosiva publicación en su cuenta de X, en donde le ha dicho a los fans que no se emocionen y no crean que Vince McMahon estará totalmente alejado de WWE, pues asegura que Vince seguirá mandando en WWE a través de Bruce Prichard, a quien llamó «títere». Estas fueron sus declaraciones:

Bruce Prichard is basically Vince’s avatar, if he’s still around Vince still has a hand in the business. Vince was still running things through Bruce when he was “gone” before

— Ronda Rousey (@RondaRousey) January 27, 2024