John Cena a Logan Paul: «Te sacrificaste por WWE»

Todos estábamos escépticos cuando Logan Paul estaba dando sus primeros pasos en WWE. No tenía experiencia, era una celebridad de YouTube, el boxeo, las redes sociales, un empresario, pero no un luchador. Pero en cuanto tuvo su primer combate, zanjó las dudas de todo el mundo. El ahora Campeón de Estados Unidos no ha dejado de impresionar desde su primera vez y cada integrante del Universo WWE se ha visto sorprendido tanto por su dedicación como por el talento que ha demostrado.

► John Cena alaba a Logan Paul

El mismísimo John Cena no tiene nada más que buenas palabras para «Maverick». Y se las dice en su cara mientras los dos hablan en Impaulsive en una entrevista que está dando mucho que hablar, por ejemplo, por el momento en que ambos hablaron de cómo Logan Paul podría resolver sus problemas con The Rock o por cuando el 16 veces Campeón Mundial adelantó que no tendrá un rol ejecutivo en la compañía cuando se retire como luchador o reveló cuánto ganaba al pasar a WWE TV.

«Hace diez años, yo mismo habría estado muy escéptico, pero la industria ha cambiado y, debido a ese cambio y a una mejor distribución que nos ha llevado a más lugares, la percepción de lo que podemos ofrecer también ha cambiado. Ahora, la gente viene a nosotros buscando oportunidades y no solo pensando en qué puedo obtener de este lugar. Desde el principio, con lo que estás dispuesto a sacrificar en términos de tu salud y bienestar con los movimientos que haces, puedo ver que te importa. Eso significa mucho. No estás aquí solo para hacer algo una vez. Pasaste de ser un invitado especial a una superestrella a tiempo completo en cinco minutos. Eso es muy refrescante. Creo que habla mucho de tu comprensión de lo que la WWE puede ofrecer y de cómo ha cambiado la WWE«.

John Cena contra Logan Paul por el Campeonato de Estados Unidos sería un combate fantástico para WrestleMania 40. De momento, el joven monarca estará exponiendo su reinado dentro de unas horas ante Kevin Owens en Royal Rumble 2024. En cambio, no se espera a «The Champ» en el Premium Live Event.