Cory Sandhagen quiere una pelea de cinco asaltos con Umar Nurmagomedov

Cory Sandhagen espera que su pelea con Umar Nurmagomedov sea a cinco asaltos. Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) aceptó la convocatoria de Nurmagomedov (17-0 MMA, 5-0 UFC) para que su pelea fuera reprogramada. Nurmagomedov viene de una victoria por decisión unánime sobre el recién llegado Bekzat Almakhan en UFC Fight Night 238.

Sandhagen cree que el alto ritmo que Nurmagomedov empujó contra Almakhan lo ralentizó, algo que planea exponer en una pelea de 25 minutos. Las últimas cinco peleas de Sandhagen han sido programadas para cinco asaltos, cuatro de los cuales llegaron hasta el final.

«Eso es lo que pedí. Me siento como si fuera un peleador de cinco asaltos. Lo hago mejor en peleas de cinco asaltos. El ritmo que creo que podría alcanzar en tres asaltos, especialmente después de haber hecho cinco asaltos durante los últimos dos o tres años de mi vida, tal vez sería agradable. Creo que sería genial acelerar el ritmo tan alto. Si se trata de una ronda de tres, siento que el campamento será mucho más fácil.

“En realidad no va a ser así, pero tal vez el nivel de paliza física será menor porque no necesito hacer siete u ocho asaltos cuando estoy entrenando si estoy haciendo una pelea de tres asaltos. De todos modos, eso arruinaría el ritmo al que pelearía. Sí, definitivamente estaba respirando con dificultad. Definitivamente mostró vulnerabilidad y eso definitivamente no es algo que quieras hacer”.

La UFC ya tiene dos eventos programados en Medio Oriente: el 22 de junio en Riad, Arabia Saudita, y el 3 de agosto en Abu Dhabi. Sin embargo, Sandhagen preferiría que su lucha no tuviera lugar en Medio Oriente.

«No sé si debería tener que ir al otro lado del mundo a luchar. Le estoy dando una oportunidad. Eso es lo que se siente. Soy el tipo que le da la plataforma para demostrar que merece pelear por el cinturón a continuación, y no, realmente no me encanta la idea de viajar al otro lado del mundo para que él pueda tener una ventaja”.