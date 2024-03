Muhammad Mokaev desconcertado por oportunidad titular de Steve Erceg

Muhammad Mokaev estaba bastante enojado al descubrir que Steve Erceg obtuvo una oportunidad por el título de peso mosca de UFC sobre él.

En UFC Fight Night 238 a principios de este mes, Mokaev (11-0 MMA, 6-0 UFC) derrotó al ex retador al título Alex Pérez . Esa misma noche, Erceg (12-1 MMA, 3-0 UFC) logró su primer final en el octágono cuando noqueó a Matt Schnell . Con el campeón de peso mosca Alexandre Pantoja (27-5 MMA, 11-3 UFC) buscando defender su título en UFC 301 el 4 de mayo en Río, la promoción optó por darle a Erceg la oportunidad por el título sobre Mokaev.

«Le dieron la oportunidad al número 10 del ranking, Steve Erceg, que sólo tiene tres peleas en UFC. Tengo más resultados en UFC que él tiene peleas en UFC. No sé por qué hicieron esto, pero lo que mi equipo y yo decidimos es que voy a pelear contra todos en esta división. Pueden retrasar, pero no pueden negar mi destino”.

Mokaev cree que la falta de remate es lo que perjudicó sus posibilidades.

«Me dijeron antes de la pelea, si acabas con Alex Pérez, estás peleando por el cinturón. No rematé a Alex Pérez. No me sentí bien la mañana de la pelea. Sé que a los fans casuales no les importa cómo te sientes. Dirán ‘excusas’, pero no soy sólo yo, el 95 por ciento de los peleadores no se sienten bien en los campos de entrenamiento. No entrar en peleas al 100 por ciento, fui yo quien peleó”.

Mokaev ha cambiado su enfoque hacia Brandon Royval, quien también estaba haciendo campaña para una segunda oportunidad contra Pantoja después de derrotar a Brandon Moreno en UFC Fight Night 237. Mokaev quiere a Royval en la rumoreada tarjeta de Manchester de UFC en julio.