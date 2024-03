Trish Stratus comparte sus pensamientos acerca de haber trabajado con Ronda Rousey en la WWE. Como explica a talkSPORT.com, la miembro del Salón de la Fama considera que la «Rowdy» no recibe el crédito que merece por el éxito que tuvo en la compañía después de haber sido la más grande de la UFC.

► «Ronda Rousey no recibe el crédito que merece»

«Ella hizo un trabajo excepcional y probablemente no recibe suficiente crédito por lo que logró. Poder ingresar a una industria completamente nueva… no es lo mismo. ¿Sintió que su experiencia no se traducía cuando luchaba? Absolutamente sí, tuvo combates destacados con atletas destacadas y desarrolló su propio estilo. Trajo consigo una base de fanáticos y aportó mucho a nuestro producto, fue grandioso.

«Recuerdo cuando nos conocimos por primera vez y pensé: ‘¡esto es genial, es Ronda Rousey!’. Simplemente estaba asombrada por ella. Se necesita mucho coraje para cambiar de UFC a WWE y apostarlo todo en esta industria, y ella lo hizo.

«Creo que se adaptó muy bien, y quería decírselo, pero ella estaba emocionada como una fan y eso fue genial ¡porque no me lo esperaba! Me alegró saber que ella también era fanática desde pequeña y me encantó que pudiera tomar la decisión de alcanzar la cima del negocio, luego tomar un descanso para tener un bebé y enfocarse en esa parte de su vida. Esta es una carrera increíble, pero también está la vida, ¿verdad? También debes tener eso en cuenta.»

