► Becky Lynch: «Las mujeres necesitamos más historias»

La luchadora de 37 años, Becky Lynch, está en la cima de la división femenil, ergo, tiene una visión general del panorama de la división femenil de la WWE.

Es por ello que recientemente decidió compartir sus pensamientos sobre la ruta creativa de la división femenil de la gran e.

Recordemos que está pautada para luchar en WrestleMania 40, donde retará a Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil.

Lynch concedió una entrevista a Sports Illustrated, donde habló de historias y elevar a sus compañeras.

Empecemos por la importancia que le da a los campeonatos.

En resumen ella piensa que las historias para las mujeres en su mayoría están escritas con un cinturón de por medio.

Ella ha intentado cambiar eso con su trabajo año a año.

«Eso es lo que nuestra división necesita, más historias que no giren en torno a un título.

«Eso es lo que necesita la lucha libre femenil. Todos deberíamos estar enfocados en el futuro de la industria. Eso es más grande que yo.

«No necesito un título. El título no me hace, yo hago el título. Tengo suficientes historias que no necesitan el título. NXT, ese es un lugar que hace un gran trabajo con múltiples historias con mujeres que no giran todas en torno a un título. Eso es lo que nuestra división necesita, más historias que no giren en torno a un título».