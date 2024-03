Becky Lynch compara a Triple H con Vince McMahon

Triple H es el mandamás actualmente de WWE. Sustituyó a Vince McMahon cuando este renunció. Intentó volver a dirigir creativamente la compañía pero no pudo hacerlo. Sí acabó recuperando su rol ejecutivo hasta que la vendió a Endeavor, cuando fue nombrado presidente de la junta directiva de TKO, cargo que desocupó tras las acusaciones de agresión y abuso sexual contra él que están siendo investigadas federalmente. Hoy nada tiene que ver con su antaño imperio.

► Triple H y Vince McMahon

Ahora, ¿qué es distinto con HHH? Becky Lynch lo explica en Getting Over:

«Consistencia. Creo que ese es el nombre del juego. Paul tiende a tener una visión a largo plazo de algo, y una idea de algo, y la ejecuta. Mientras que antes, era notorio que el programa se reescribía mientras se emitía y estábamos en vivo en la televisión y la gente no sabía qué estaba pasando en la tercera hora, y habría historias que empezarían, y Vince cambiaría de opinión. Con Paul, él lleva las cosas hasta el final. Para bien o para mal, eso brinda una experiencia de visualización diferente. Ya sea que te guste la historia o no, la vas a ver hasta el final. Creo que es bueno porque es posible que no te guste la historia en la segunda semana, pero no sabes a dónde va en la cuarta semana. Si escuchamos a las personas que dicen ‘No nos gusta la historia en la segunda semana’, entonces es posible que nunca obtengas la magia que ibas a obtener en la cuarta semana. Es importante escuchar al público hasta cierto punto, pero la lucha libre está destinada a provocar respuestas emocionales.

«Por ejemplo, cuando derroté a Bianca Belair en 26 segundos, la gente estaba indignada. Bien. Esa era la intención. Se suponía que debías estar indignado. Se suponía que querías verla triunfar. Luego, comencé a hablar de su cabello, la gente estaba indignada de que pudiera tocar su cabello y estaban indignados, ‘¿Cómo se atreven?’ No sabes a dónde vamos. Además, soy una villana, se suponía que debías estar indignado por las cosas que hago. Por favor, comprendan que eso es un villano. Un villano no es alguien que dice cosas ingeniosas. Es alguien que no es simpático, que quieres ver al héroe derrotar. No siempre funciona. De todos modos, después de divagar, la cosa es que, si no ves las cosas hasta el final, no obtienes la magia al final de la historia. Es importante escuchar al público, pero también, a veces, para el bien mayor, es importante no escuchar [risas].»