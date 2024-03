Mike Rotunda: «WWE pensó que era muy pronto para inducir a Bray Wyatt al Salón de la Fama»

El reconocido exluchador, Mike Rotunda, será inducido junto a su cuñado, Barry Windham, grupo conocido como The U.S. Express, al Salón de la Fama WWE, en esta Clase 2024. Sin embargo, muchos fans esperaban ver este año en el Salón de la Fama a Bray Wyatt, hijo de Rotunda, quien falleció en agosto de 2023 con tan solo 26 años de edad, a causa de un infarto, luego de que el covid-19 le provocara problemas en el corazón.

Sin embargo, Rotunda dio su opinión con respecto a por qué cree que WWE decidió no incluir a Bray Wyatt en el Salón de la Fama WWE Clase 2024. Esto dijo recientemente en el video podcast Wrestle Binge de Sports Keeda Wrestling:

► Esto opina Mike Rotunda en torno a por qué WWE no indujo a su hijo, Bray Wyatt, en el Salón de la Fama WWE Clase 2024

«Con el fallecimiento de Windham Rotunda, pensé que inmediatamente lo iban a incluir en el Salón de la Fama, lo cual ocurrirá en algún momento.

«Creo que WWE reevaluó las cosas y pensaron que era demasiado pronto para hacerlo. Por todo lo que pasó con nuestra familia y las reacciones y el estrés en nosotros a causa de esto. Recibimos una llamada de WWE y dijeron que Hunter quiere hacer una videollamada. Pensamos que nos iban a decir qué iba a pasar en WrestleMania y Hunter dijo: ‘Ustedes van a ser incluidos. Tú y Barry fueron parte del primer show de WrestleMania’. Es muy halagador, obviamente, y en realidad menos estresante para nosotros debido a todo lo que tuvimos que pasar con el fallecimiento de Windham, simplemente la capacidad mental que requiere hacer eso es grande».

Recordemos que Triple H tiene la última palabra en torno a quién inducir al Salón de la Fama, ahora que Vince McMahon no está en la cabeza de la compañía. Este año, recibió consejos o recomendaciones de The Rock acerca de a quién inducir.

Por otra parte, recordemos también que Dave Meltzer reveló en una reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, que sus fuentes le dijeron que el motivo por el cual WWE no indujo a bray Wyatt este año al Hall of Fame, fue por el hecho de que le dedicaron un documental especial, el cual se denomina Bray Wyatt: Becoming Immortal, y saldrá a la luz en Peacock este primero de abril.