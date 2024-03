Los 30 segundos más divertidos de Chad Gable en WWE

Chad Gable es uno de los luchadores amateur más condecorados que han pasado por la WWE. Cada vez que tiene una oportunidad de luchar demuestra su estilo en la televisión nacional, actualmente en Monday Night Raw, logrando un éxito considerable en distintas etapas. La presente parece estar terminando después de haber quedado fuera de la lucha por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 40 pero siempre ha encontrado la manera de rehacerse así que veremos de qué manera lo hace a continuación.

► Los 30 segundos más divertidos

Mientras, volvamos a su estilo para descubrir los 30 segundos más divertidos que Chad encuentra durante un combate:

«Gotch [Simon Gotch] es uno divertido, seguro. Ya sabes con quién me he divertido, puedes ver algunas de estas cosas, es con Xavier Woods o Dolph Ziggler. Hacíamos estas pequeñas cosas, especialmente en Royal Rumble, así que lo hicimos en Arabia Saudita. Cualquier Royal Rumble en el que haya participado, lo he hecho, donde encuentras a un tipo que tiene experiencia amateur y dices, ‘Cuando entremos, ignoramos a todos los demás, solo nos encontramos y luchamos’.

«Nos damos un tiempo para luchar antes de que el caos y otros 40 tipos caigan sobre ti. Es tan divertido porque corres y te pones en posición y comienzas a luchar. Son los 30 segundos más divertidos que puedes tener en una lucha. Esos tipos también son legítimos. Estás divirtiéndote y rodando con ellos, y luego el viejo luchador amateur entra en acción y uno de ellos empieza a ir un poco más fuerte y tú piensas, ‘Está bien’, y entonces se convierte en una lucha real.»

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Chad Gable en WWE?