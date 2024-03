The Rock y Roman Reigns aparecerán en show de Jimmy Fallon

Hay grandes noticias para los fans de WWE, de The Rock, de Roman Reigns y del entretenimiento en general, pues se ha podido confirmar que la gran alianza samoana, los líderes de The Bloodline, estarán promocionando sus luchas en las dos noches de WrestleMania 40, y el evento en general, en un futuro programa televisivo de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más famosos y más vistos en los Estados Unidos, en donde el comerciante Jimmy Fallon entrevista con su estilo a distintas personalidades del mundo del entretenimiento, aristas, cantantes, actores, luchadores y mucho más.

El anuncio lo hizo el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se subió un video en donde se le informaba que The Rock y Roman Reigns aparecerán en su programa el próximo miércoles 3 de abril de 2024, tan solo tres días antes del inicio de WrestleMania.

► Así fue como supo Jimmy Fallon que iba a entrevistar a The Rock y Roman Reigns

«El Campeonato Dorado WWE puede estar en el Estudio 6B hoy, pero el Jefe Final y el Campeón Universal Indisputable estarán aquí el 3 de abril. @therock @romanreigns #FallonTonight #WWE».

Para ver el video de cómo le anuncian a Jimmy Fallon la presencia de The Rock y Roman Reigns en su show, algo que lo emocionó bastante, pueden dar click aquí. Previo a esta aparición, The Rock y Roman Reigns están programados para aparecer en el Raw del primero de abril, el último antes de WrestleMania. Y, probablemente, para el SmackDown del 5 de abril, el último antes de la Primera Noche de WrestleMania 40.