Maxxine Dupri: «Alpha Academy debe rehacer el plan»

Alpha Academy han perdido el impulso que tenían y Maxxine Dupri tiene claro el próximo paso que deben dar.

Para empezar, Chad Gable quedó fuera de la lucha por el Campeonato Intercontinental de WrestleMania 40.

Para continuar, Otis y Akira Tozawa fueron eliminados de la disputa por el Campeonato de Parejas NXT de Stand & Deliver 2024.

► Qué sigue para Alpha Academy

Tras esta última derrota, la luchadora se pronunció como leemos a continuación en NXT Exclusive:

«Es agridulce estar de vuelta. Siempre es agradable, pero las cosas no terminaron como queríamos. Pero al final del día, mis chicos dieron un espectáculo increíble. A partir de aquí, tenemos que volver y encontrarnos con el Entrenador Gable. Tenemos que volver al tablero de dibujo, tenemos que idear un plan de juego porque todo lo que sé es que mis chicos tendrán oro alrededor de sus cinturas«.

En otro orden de cosas, en una entrevista distinta en Wellness Her Way with Gracie Norton, Maxxine habla también del vestidor femenil:

«Una idea equivocada es cómo es nuestro vestuario. Creo que la gente asume que es un ambiente de competencia y que todas están peleando entre sí. Tenemos el vestuario más divertido. Es irreal. Nos divertimos mucho. Tenemos un vestuario lleno de mujeres increíbles, talentosas y que intentan elevarse mutuamente. No esperaba eso cuando me llamaron. Estaba nerviosa, no sabía. Cuando me llamaron, pensé: ‘Oh, esto es increíble’. Si te entregas a ese papel con un corazón amable y una mano amorosa, todas lo devuelven, y es genial».

Tendremos que esperar a ver cuál es el rol de la facción durante el fin de semana del evento más grande de la WWE.