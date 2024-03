Durante el episodio de WWE RAW del 11 de marzo se realizó un combate Gauntlet entre Ricochet, Chad Gable, Bronson Reed, JD McDonagh, Shinsuke Nakamura y Sami Zayn para determinar al retador al Campeonato Intercontinental de Gunther en WrestleMania 40. Zayn acabó eliminando en último lugar a Gable para hacerse con la oportunidad.

The #ICTitle is on the line at #WrestleMania XL as @Gunther_AUT defends against former champion @SamiZayn! pic.twitter.com/5NHKfu7EJs

— WWE WrestleMania (@WrestleMania) March 12, 2024