Chad Gable habla tras quedar destruido su sueño en WWE RAW

Chad Gable no estará en WrestleMania 40 luchando por el Campeonato Intercontinental de Gunther. Durante el episodio de WWE RAW del 11 de marzo se realizó un combate Gauntlet para determinar al retador al título en el magno evento y el ganador fue Sami Zayn, quien eliminó en último lugar al mismo Gable. Una vez terminado el programa, este compartió sus sensaciones.

EXCLUSIVE: Now that @SamiZayn will be the one to challenge @Gunther_AUT for the #ICTitle at #WrestleMania, what is going through the mind of @WWEGable? pic.twitter.com/0EYas4Gjd0

— WWE (@WWE) March 12, 2024