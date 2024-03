Era conocido que la relación entre Becky Lynch y Charlotte Flair no era muy buena hace unos años. De hecho, incluso tuvieron una acalorada confrontación en SmackDown en 2021 cuado intercambiaron los títulos. Además, The Man había discutido abiertamente la confrontación tras bastidores con La Reina, y la propia Flair expresó sentirse como la única adulta en su enemistad. Sin embargo, desde entonces han arreglado las cosas, e incluso durante el último Survivor Series el año pasado, ambas trabajaron juntas y se situaron en el bando ganador en la contienda WarGames femenil.

► Becky Lynch y Charlotte Flair tuvieron una relación muy complicada

En su último libro, “Becky Lynch: The Man: Not Your Average Girl”, Lynch profundiza en su relación con Flair desde su perspectiva, arrojando luz sobre sus consecuencias y su posterior reconciliación. Ella dio más detalles sobre estos temas durante una entrevista reciente con Adam Silverstein en Getting Over: Wrestling Podcast, mencionando el apoyo mutuo que tuvieron durante los tiempos difíciles y que el fallecimiento de compañeros como Bray Wyatt las hizo reflexionar acerca de la naturaleza fugaz de la vida y la importancia de no guardar rencores.

“…Tener esa hostilidad hacia alguien te pesa, ¿sabes a qué me refiero? Creo que la vida es demasiado corta para eso y lo fuimos testigos. Hemos visto el trágico fallecimiento de personas que eran demasiado jóvenes, como Bray Wyatt, Luke Harper, y otros amigos que fallecieron y que eran muy cercanos a mí también en los últimos meses, y creo que todas esas cosas a medida que creces y maduras, te das cuenta de que estas pequeñas diferencias no valen la toxicidad que te dejan y el peso que conllevan”.