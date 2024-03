Trent Beretta y Orange Cassidy están buscando el vacante Campeonato Mundial de Parejas AEW, como The Young Bucks.

Durante el episodio de Dynamite del 27 de enero, los Best Friends vencieron a Mike Bennett y Matt Taven en los cuartos de final. De la misma manera, Matthew y Nicholas Jackson hicieron lo propio con Private Party. El 3 de abril colisionarán los dos equipos vencedores en una de las semifinales.

Y a falta de una semana para el combate, los Friends tienen un mensaje para los Bucks:

Chuck Taylor: «Torneo de campeonato en parejas, chicos. Comodín. Ustedes golpearon algunos traseros».

Trent Beretta: [Se pone la nueva camiseta de Best Friends] «Miren, me estoy poniendo la camiseta. ¿Qué dice?».

CT: «En la primera ronda, patearon algunos traseros. Ahora, Orange Cassidy, por primera vez en meses, tal vez años, parece bastante saludable para mí. Nos estamos moviendo a la segunda ronda. Young Bucks».

TB: «Young Bucks. Tal vez el mejor equipo de etiqueta en la historia de la lucha libre. Esa es una declaración real. Además, la razón por la que estamos en esta compañía. Ellos nos consiguieron nuestros trabajos. Además, unos verdaderos idiotas. Bucks, los chicos están de vuelta en la ciudad. Espero que lo sepan. ¿La próxima semana, lo haremos?».

CT: «Sí».

TB: «Lo haremos».

CT: «El grande».

TB: «Trent y Orange ganan el grande. La próxima semana, haremos lo que tengamos que hacer«.

CT: «Oye, ganen el grande».

TB: [Levanta una botella llena de líquido amarillo] «Esto no es orina».

Orange Cassidy: «Podría ser orina».

TB: «No suele ser orina».

OC: «¿Estás seguro?».

TB: «Sí».

