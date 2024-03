WWE Speed: Superestrellas reaccionan al lanzamiento

«¡CADA SEGUNDO CUENTA! ¡Corey Graves está aquí para presentar WWE Speed! Tus Superestrellas favoritas se enfrentarán en luchas de 3 minutos, donde el Campeonato WWE Speed es el premio máximo. ¡WWE Speed se estrena el 3 de abril, exclusivamente en X!».

EVERY SECOND COUNTS ⏰@WWEGraves is here to introduce #WWESpeed! Your favorite Superstars will go head-to-head in 3 minute matches, where the WWE Speed Championship is the ultimate prize.#WWESpeed premieres April 3rd, exclusively on @X! pic.twitter.com/JTx2o9CNBi

