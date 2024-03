Will Ospreay derrota a Katsuyori Shibata tras un intenso combate

El evento de Dynamite de esta semana inició con un combate que ya se dio en alguna ocasión en NJPW, donde Will Ospreay se enfrentó a Katsuyori Shibata.

El combate comenzó con llaves y contrallaves, con ambos luchadores buscando demostrar su calidad técnica, aunque el japonés se mostró un poco superior, pero Ospreay supo como repelerlo.

Sin embargo, después de un machetazo de Will, ambos comenzaron a subir la intensidad del combate con poderosos golpes y patadas, quedado mejor parado Ospreay después de un vuelo afuera del ring.

