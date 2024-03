AEW COLLISION 30 DE MARZO 2024 .— The Infantry (Carlie Bravo y el capitán Shawn Dean) dieron la sorpresa en el torneo por el Campeonato Mundial de Parejas AEW al vencer a The House of Black

(Brody King y Buddy Matthews), metiéndose así a los cuartos de final, donde enfrentarán a los dos veces campeones FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Aplicándose a fondo, los militares podrían dar la sorpresa y avanzar a la semifinal para el 3 de abril en Dynamite. ¿Podrán conseguirlo o FTR los pararán en seco? La acción de AEW Collision se emite desde el Budweiser Gardens, en London, Ontario, Canadá.

En la otra lucha de cuartos de final, los anteriores monarcas, Ricky Starks y Big Bill, siguen buscando recuperar el oro perdido. Sus rivales serán Top Flight (Dante Martin y Darius Martin).

En un encuentro de tercias, Lance Archer y The Righteous (Dutch y Vincent) se medirán con el Blackpool Combat Club (Bryan Danielson y Claudio Castagnoli), reforzado con Katsuyori Shibata.

Regresan los retos abiertos de Adam Copeland. Esta vez son exponiendo el Campeonato TNT. ¿Quién será su retador?

Por su parte, Thunder Rosa tendrá un mano a mano con Lady Frost.

Además, Kyle O’Reilly volverá a entrar en acción.

AEW COLLISION 30 de marzo 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. The Infantry ►1- CAMPEONATO TNT: Adam Copeland (c) vs. Matt Cardona Ahora que ganó el Campeonato TNT y destrozó a su gran enemigo, Christian Cage, Copeland anunció el pasado miércoles en Dynamite el regreso de sus retos abiertos, esta vez no solo el premio es enfrentarse a una gran figura de la lucha libre, sino tener una oportunidad titular. Inicialmente, no se sabía quién era el luchador que iba a enfrentar a Copeland, pero resultó ser nada más y nada menos que Matt Cardona, uno de los agentes libres más calientes del momento, y que desde que salió de WWE, ha hecho muchas luchas en varias empresas independientes. En un principio, intentó estar en AEW, pero no le gustó el trato que le ofrecieron. ¿Será que esto es una aparición de una sola noche o será que tendrá una temporada más larga que la pasada en AEW? La campana sonó y comenzamos. ¡Los fanáticos estaban enloquecidos! Ambos hombres se engancharon mientras Copeland ponía a Cardona en una llave a la cabeza. Intercambiaron proyecciones con la cadera, ambos conocían los movimientos del otro. Caminaron alrededor del ring y se engancharon de nuevo. Copeland arrojó a Cardona contra las cuerdas, quien lo derribó y luego Copeland cayó. Ambos caminaron alrededor del ring mirándose, los fanáticos estaban de pie enloqueciendo. Cardona golpeó a Copeland y lo envió al suelo. Luego lo golpeó con una gran bota en la cara y lo puso en la esquina. Cardona envió a Copeland al suelo y lo siguió. Luego lo dejó caer al suelo. Copeland agarró a Cardona y lo envió de vuelta al ring. Ambos hombres estaban en la ceja del ring y Cardona le rasgó los ojos a Copeland, enviándolo hacia los escalones de acero y luego al suelo. Cardona estaba afuera del ring y tomó un cartel de un fanático y lo rasgó. Cardona agarró a Copeland, enviándolo contra la ceja del ring. Copeland volvió al ring y Cardona le dio una gran bota en la cara. Luego lo cubrió pero solo obtuvo una cuenta de dos. Cardona golpeó a Copeland mientras estaba en el suelo. Copeland estaba en la segunda cuerda y Cardona le dio otra patada... Cardona tenía a Copeland en una llave al mentón, que luego se convirtió en una llave a la cabeza mientras el réferi revisaba a Copeland... De regreso de comerciales, Los fanáticos abucheaban a Cardona mientras Copeland seguía en el suelo. Cardona tenía a Copeland en una llave al mentón mientras los fanáticos animaban a Copeland, quien se ponía de pie. Copeland se recuperó y dejó caer a Cardona, quien se levantó y ambos chocaron y cayeron al suelo. Los fanáticos entonaron cantos impresionantes. Ambos se levantaron y Cardona golpeó a Copeland, quien estaba de pie, y barrió las piernas de Cardona mientras caía al suelo, golpeando su cabeza. Copeland subió a la cuerda superior, pero Cardona se levantó rápidamente y le dio un golpe con el antebrazo... Ambos estaban en las cuerdas cuando Copeland hizo caer a Cardona al suelo... Copeland saltó desde arriba y aterrizó sobre Cardona... Copeland lo cubrió pero solo obtuvo una cuenta de dos. Ambos estaban en el suelo. Copeland levantó a Cardona y lo dejó caer, y lo cubrió, pero Cardona salió a los dos segundos de la cobertura. Cardona fue hacia afuera mientras Copeland lo seguía. Cardona regresó al ring mientras Copeland lo seguía... Cardona distrajo al réferi... Luego dejó caer a Copeland al suelo de cabeza... Cardona lo cubrió pero se liberó a los dos segundos. Cardona golpeó a Copeland en la esquina y le dijo cosas mientras los fanáticos abucheaban fuertemente. Luego Cardona contrarrestó una lanza de Copeland... Copeland luego levantó a Cardona y lo powerbombeó... Copeland lo cubrió pero Cardona evitó la tercera palmada del réferi en la lona. Cardona estaba de pie cuando Copeland fue por una lanza, ¡pero fue atrapado por el Radio Silence de Cardona! Cardona lo cubrió, ¡pero evitó la derrota Copeland! Cardona se levantó y Copeland también. Cardona cargó contra Copeland, quien luego golpeó a Cardona con su remate final y lo cubrió para retener el título. El Final Speer de Adam Copeland. Valoración 7.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Matt Cardona hizo un gran redebut en AEW ¿Considerará Tony Khan firmarlo a tiempo completo?

Adam Copeland mostró un muy buen nivel. Son dos grandes amigos, Cardona como Zack Ryder fue su secuaz en algún punto en WWE. Contras Nada negativo para destacar.



► Mientras Adam Copeland estaba celebrando en el esquinero, las luces se pagaron y luego, apareció Malakai Black.

► Malakai Black se quedó mirando fijamente a Adam Copeland y lo dejó confundido al verle una viscosidad negra saliendo de su boca. Esto lo aprovechó Buddy Matthews para atacar sorpresivamente a Copeland.

► Mark Briscoe intentó ayudar a Copeland. Luego, Eddie Kingston apareció, pero las luces se apagaron y Black y Matthews se marcharon.

► Tras bambalinas, FTR fueron entrevistados por Lexy Nair. Cash Wheeler aceptó que FTR no había estado haciendo su mejor trabajo últimamente, pero que la estrategia es no mirar al pasado.

Before their #AEW World Tag Team Championship Tournament Quarterfinal Match, #FTR have a message for their opponents, The Infantry! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@DaxFTR | @CashWheelerFTR pic.twitter.com/bG7yPMZSJH — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

► En el ring, Tony Schiavone entrevistó a Billy Gunn y The Acclaimed. Estos hablaron de la separación con Jay White y los hijos de Billy. Anthony Bowens dijo que se demostro´que él tenía razón al decir que Jay Whtie era un cobarde.

► Luego, lanzó un gran desafío a Jay White, Austin Gunn y Colten Gunn para que enfrenten en una lucha por el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante The Acclaimed y Billy Gunn.

"What I can't get past, is you coming in to my house where my Wife & I live" – Billy Gunn calling out Jay White. Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@RealBillyGunn | @PlatinumMax | @Bowens_Official pic.twitter.com/snrgxdcilQ — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

AEW COLLISION 30 de marzo 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. The Infantry ►2- LUCHA CLASIFICATORIA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Cash Wheeler y Dax Harwood vs. Carlie Bravo y Shawn Dean Llegamos a este combate luego de que, de manera sorpresiva, The Infantry venciera a House of Black en una lucha clasificatoria para pasar a los cuartos de final del torneo. Por su parte, FTR, al igual que Top Flight y Ricky Starks en la otra llave, no tuvieron que tener una lucha previa a esta contienda, así que podría decirse no solo que FTR tiene mucha más experiencia que sus rivales, sino que llegan un poco más frescos al ring. Esta es una lucha de cuartos de final del torneo. La campana sonó y comenzamos. Cash y Dean se engancharon en toma de réferi. Wheeler mandó a Dean al suelo. Ambos hombres se engancharon de nuevo mientras Wheeler tenía a Dean en una llave de brazo. Wheeler envió a Dean al suelo. Dean se levantó y se enganchó con Wheeler mientras Bravo entraba al ring. Dax entró al ring y se atacó con Bravo, arrojó a Dax a la lona con una tacleada de hombro, y luego lo arrojó al suelo y lo golpeó con una patada mientras se levantaba. Bravo y Dean mandaron a FTR al suelo. Dax volvió al ring y luego relevó a Wheeler. Cash se enganchó con Dean y lo envió a las cuerdas. Wheeler luego golpeó a Dean con fuerza en el pecho. Dean fue a la esquina y luego golpeó a Cash y luego lo levantó y lo tiró al suelo. Dean cubrió a Wheeler, quien evitó la derrota. Cuando Dean saltó desde las cuerdas, Wheeler lo atrapó y lo arrojó al suelo... Dean fue relevado mientras Cash lo envió a la esquina. Cash golpeó a Dean, quien colgaba boca abajo. Cash luego golpeó a Dean con una patada. Dean cayó mientras FTR iba por un Shatter Machine, pero Dean lo evitó a último momento. De vuelta del comercial, la acción estaba afuera en ringside mientras Bravo estaba de vuelta y saltaba sobre las cuerdas para ser atrapado por FTR, pero luego Dean saltó sobre FTR en el suelo de ringside... Bravo y Dax estaban de vuelta en el ring, ambos hicieron intentos de cuenta. Bravo luego atrapó a Dax y lo cubrió para solo una cuenta de dos. 'Esto es asombroso', corearon los fans... Dax luego golpeó a Bravo mientras Cash estaba de pie, pero fue enviado al suelo por Dean... Bravo cubrió a Dax, pero no le alcanzó. Bravo intentó levantar a Dax, pero fue golpeado por detrás por Cash. Dax realizó un gran supléx alemán a Bravo, pero Bravo evitó la derrota... Bravo dejó caer a Dax con una desnucadora y lo cubrió, pero Cash rompió el intento de cuenta... Dean fue enviado al suelo... Dax fue enviado hacia la parte posterior de la cabeza de Dean... Dax luego cargó contra Dean, pero este se agachó y chocó con Cash... FTR hizo equipo y luego dejó caer a Bravo con su movida final. Dax cubrió a Bravo para obtener la cuenta de tres. FTR avanzó a la semifinal del torneo. El Final Shatter Machine de FTR. Valoración 7.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros A los fanáticos les gustó la contienda.

Contras Nada negativo para comentar.



► Tras bambalinas, Big Bill y Ricky Starks fueron entrevistados por Lexy Nair. Dijeron que no estaban pensando tanto en Top Flight, sino en frencer a FTR y probar por qué son el mejor equipo que AEW ha visto. ¡Vaya confianza!

Big Bill and Ricky Starks, may not be looking past Top Flight, but they have an absolute guarantee for the rest of the tournament. Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@StarkmanJones | @TheCaZXL pic.twitter.com/FlVMjjG2m0 — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

► Tras comerciales, vimos en backstage a Adam Copeland, Mark Briscoe y Eddie Kingston, quienes le dijeron a House of Black que se habían metido con los rivales equivocados. Estos retaron a House of Black a una lucha de tríos en el PPV AEW Dynasty 2024, para «sacarles los dientes y la sangre».

After coming face to face with the #HouseOfBlack earlier tonight, Adam Copeland, Mark Briscoe and Eddie Kingston lay out a challenge for #AEWDynasty! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#EddieKingston | @RatedRCope | @SussexCoChicken pic.twitter.com/SDi8IYeqKr — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

AEW COLLISION 30 de marzo 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. The Infantry ►3- Kyle O'Reilly vs. JD Drake El pasado miércoles en Dynamite, Kyle O'Reilly declaró que estaba en busca de una gran victoria para poder demostrarle a todos que ya había superado su lesión y por eso, lanzó un reto abierto para tener a un gran rival. Nadie sabía a quién se iba a enfrentar O'Reilly, pero resultó ser JD Drake. La campana sonó mientras ambos hombres se enganchaban en una toma de réferi. JD envió a Kyle a la esquina, pero Kyle salió de ella mientras JD le dio raquetazos a Kyle y lo derribó. JD tenía a Kyle atrapado, pero él logró zafarse. Luego, JD golpeó a Kyle con una gran patada corriendo... JD cubrió a Kyle por solo una cuenta de dos. JD fue a las cuerdas para un Vader bomb, pero Kyle se apartó. Kyle le dio una patada en el pecho a JD, pero no tuvo efecto en Drake, quien le dio machetazos a Kyle, pero este barrió las piernas y derribó a Drake al encordado. O'Reilly luego golpeó a Drake con un levantamiento de rodilla. O'Reilly le dio una patada en el pecho a Drake y lo cubrió, pero Drake se libró... O'Reilly luego aplicó llave a Drake y este se rindió. El Final Palanca al brazo de JD Drake. Valoración 5.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Pues fue una buena victoria, lució dominando Kyle O'Reilly y JD Drake es talentoso, así que se mostró bien en el combate.

Contras No hubo nada que considerara negativo para destacar.



► Tras la rápida lucha, O’Reilly fue sorprendido por segunda vez por The Undisptued Kingdom, quienes celebraron con él. Él se vio molesto, pues no quiere volver a reunirse con Roderick Strong y Adam Copeland en este grupo.

The Undisputed Kingdom come out to celebrate once again with Kyle O'Reilly. Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@KORcombat pic.twitter.com/rXKfziD6WA — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

► Tras bambalinas, Timeless Toni Storm se molestó con su secuaz, Mariah May, luego de que Renée Paquette les anunciara que Mariah May tendrá que lucahr ante Thunder Rosa y la ganadora de esa lucha, el próximo miércoles en Dynamite, se convertirá en la retadora oficial de Toni Storm. Aunque luego dijo que era un gran plan y le dio un beso a May, pues cree que si gana May a Rosa, así no perderá el título.

#AEW Women's World Champion "Timeless" Toni Storm reacts to the news that the women with the top 2 records in the Women's Division will clash for a future opportunity for the title! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#TimelessToniStorm | @MariahMayX pic.twitter.com/eGr3yfazeV — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

► Se mostró una viñeta promocionando al habilidoso Will Ospreay, quien irá en mano a mano ante Bryan Danielson el próximo 21 de abril en el PPV AEW Dynasty 2024.

Here’s a unique look at “The Aerial Assassin” Will Ospreay before his match with “The American Dragon” Bryan Danielson at #AEWDynasty! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@WillOspreay | @BryanDanielson pic.twitter.com/gxPTy9vXFY — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

AEW COLLISION 30 de marzo 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. The Infantry ►4- LUCHA CLASIFICATORIA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Big Bill y Ricky Starks vs. Dante Martin y Darius Martin Los ex Campeones Mundiales de Parejas AEW, Big Bill y Ricky Starks, tienen que enfrentarse a los Top Flight si quieren volver a estar cerca de tener una oportunidad por el título. Esta es una lucha de cuartos de final del torneo y ahora, el equipo que ganara aquí, se debe enfrentar a FTR, que ganaron previamente esta noche. Ricky y Darius comenzaron la lucha. Ricky intentó una proyección de cadera, pero fue bloqueado por Darius, quien envió a Ricky al suelo. Darius tuvo a Ricky en una llave al brazo. Ricky logró liberarse mientras Darius derribaba a Ricky con un arm drag. Dante entró al ring y cubrió a Starks, pero solo consiguió una cuenta de dos. Big Bill recibió el relevo. Dante le dio raquetazos a Bill en la esquina, quien estaba enojado. Bill agarró a Dante y luego le dio raquetazos enérgicos en la esquina. Bill envió a Dante a las cuerdas. Top Flight hizo una doble patada voladora a Bill, enviándolo al suelo. Ricky entró, pero recibió una doble patada voladora de Top Flight. Starks fue enviado al suelo. Bill entró pero recibió un gran rodillazo de Dante. Dante corrió por las cuerdas, pero Starks lo tropezó y Bill le dio un gran botazo en la cara. Pasamos a los comerciales a pantalla dividida. Starks levantó a Dante y lo estrelló contra el suelo. Starks tuvo a Dante en un candado a la cabeza con sus piernas. Starks envió a Dante a la esquina y etiquetó a Bill. Dante estaba en el suelo en la esquina de los rudos. Bill envió a Dante a la esquina y luego lo golpeó mientras caía al suelo. Bill luego levantó a Dante y lo envió cabeza primero al poste del ring.<br /> Volvimos de los comerciales a pantalla dividida, Bill tuvo a Dante afuera y lo arrojó de regreso al ring.<br /> Bill volvió al ring mientras Dante estaba de pie en la esquina y lo golpeó en la esquina. Bill cargó contra Dante, pero esta vez Dante se apartó. Ambos hombres quedaron en el suelo. Bill le hizo el relevo a Starks mientras Dante le hizo el relevo a Darius, quien golpeó a Ricky con golpes con el antebrazo. Darius golpeó a Starks con un codazo giratorio. Bill recibió el relevo, pero recibió una patada voladora y cayó al suelo. Darius intentó cubrir a Ricky, quien se liberó a los dos segundos. Starks esquivó un lazo al cuello. Darius derribó a Starks y lo cubrió para una cuenta de tres. Top Flight lucharán ante FTr en al semifinal de este torneo. El Final Desnucadora de Darius Martin para Ricky Starks. Valoración 6.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Estuvo interesante el combate, muy bien.

Un resultado sorpresivo, cualquier diría que los exmonarcas por parejas tienen todo para volvr a buscar el oro, pero no fue así. Contras Nada negativo para destacar.



► De manera sorprendente, Christopher Daniels lanzó un reto a Malakai Black para una lucha en el próximo Rampage.

"The Fallen Angel" Christopher Daniels issues a HUGE challenge for Malakai Black NEXT FRIDAY on #AEWRampage! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@FACDaniels | @malakaiblxck pic.twitter.com/DzB1i0kEww — All Elite Wrestling (@AEW) March 31, 2024

AEW COLLISION 30 de marzo 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. The Infantry ►5- Thunder Rosa vs. Lady Frost Thunder Rosa regresó a AEW a tiempo completo hace unas semanas, y viene probándose a ver cómo viene de nivel, con luchas como estas. Espera poder ir por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, muy pronto, tras algunas victorias que logre conseguir, como esta. La lucha comenzó con el sonido de la campana. Ambas mujeres se engancharon en un forcejeo, y Rosa derribó a Frost. Rosa mantuvo a Frost controlada en el suelo. Rosa intentó cubrir a Frost, pero solo logró un conteo de dos. Después, Rosa envió a Frost al suelo mientras esta se levantaba. Rosa luego hizo una proyección de brazo para derribar a Frost en la lona. Frost cayó y trató de levantarse nuevamente. Rosa le propinó machetazos en la esquina. Frost respondió con un potente golpe de derecha a Rosa, haciéndola caer... Frost cubrió a Rosa, pero solo llegó a dos la cuenta. Frost luego golpeó a Rosa en la esquina. Seguidamente, Frost le dio una patada en la zona media a Rosa. Rosa respondió con un contraataque, derribando a Frost y cubriéndola, pero solo llegó a dos. Durante los comerciales a pantalla dividida, Roda subió al borde del ring e hizo caer a Rosa al suelo. Frost luego envió a Rosa contra la mesa de comentaristas y la hizo rodar de regreso al ring. Frost continuó trabajando sobre Rosa y la cubrió, pero solo llegó a dos segundos el conteo. Frost levantó a Rosa y la envió hacia la esquina. Roda contraatacó y golpeó a Frost, haciéndola caer al suelo. De vuelta del corte, Frost golpeó a Rosa con un potente tacleada de hombro en la esquina. Rosa respondió con un gran codazo giratorio que hizo caer a Frost... Rosa se levantó y corrió hacia Frost, conectando unas grandes palabras voladoras. Rosa levantó a Frost, pero esta le golpeó con una gran patada giratoria. Frost levantó a Rosa y la derribó... Frost cubrió a Rosa, pero solo llegó a dos segundos ese toque de espaldas. Los fanáticos comenzaron a corear el nombre de Lady Frost. Rosa se recuperó y derribó a Frost con una quebradora de espaldas, seguida de su remate final para la victoria. El Final Tijuana Bomb de Thunder Rosa. Valoración 6.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue un combate muy dinámico. No estuvo mal, tuvo momentos interesantes.

Contras NAda negativo para resaltar.



AEW COLLISION 30 de marzo 2024 | Resultados en vivo | FTR vs. The Infantry ►6- Lance Archer, Dutch y Vincent vs. Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Katsuyori Shibata Llegamos a esta gran lucha de tríos, que no tiene una historia detrás, pero que nos permitirá ver a grandes luchadores en el ring. Este combate se da para Danielson y Castagnoli, menos de 24 horas después de cumplir su gran sueño de luchar en la Arena México y debutar con el CMLL. El combate comenzó con un intercambio de golpes entre Archer y Shibata. Shibata buscó atacar a Archer, pero este lo golpeó. Shibata respondió con una patada a Archer, haciéndolo caer al suelo.<br /> Archer agarró la pierna de Shibata cuando este intentaba patearlo, pero Shibata se subió a su espalda intentando aplicar una desnucadora. Archer rompió la llave y ambos se miraron fijamente. Dutch entró al ring y Shibata le cedió el turno. Claudio pidió entrar al ring y se enfrentó a Dutch. Dutch dominó a Claudio llevándolo a la esquina y luego lo golpeó y lo levantó para luego estrellarlo contra el suelo. Claudio derribó a Dutch con una tacleada de hombro y luego lo levantó para aplicarle un gran slam y un doble pisotón. Danielson recibió el relevo y entró al ring. Danielson golpeó a Dutch en la esquina mientras los fanáticos coreaban ¡SÍ! ¡SÍ! ¡SÍ! Dutch se recuperó rápidamente y golpeó a Danielson, luego lo levantó del pelo. Dutch le dio el relevo a Vincent, quien golpeó a Danielson, pero este se recuperó y lo golpeó con antebrazos. Danielson golpeó las cuerdas y se lanzó hacia afuera contra Dutch. Vincent también rodó hacia afuera y estrelló a Danielson contra el poste del ring. Pasamos a los comerciales a doble pantalla. Vincent y Danielson volvieron al ring, donde Vincent lo golpeó en la esquina y en el abdomen. Vincent luego envió a Danielson a la esquina opuesta y lo golpeó con puñetazos y patadas en el pecho. Archer fue etiquetado y golpeó a Danielson en la esquina con puñetazos y patadas. Archer lanzó a Danielson a la esquina opuesta y lo etiquetó con Dutch. Dutch y Vincent distrayeron al réferi mientras Archer ponía el pie en la garganta de Danielson. Regresamos de los comerciales a doble pantalla y Dutch mordió la frente de Danielson. Danielson luchó y aplicó el LeBell Lock a Dutch, pero Archer entró y rompió la llave. Dutch golpeó a Danielson con puñetazos en la esquina, pero Danielson contraatacó. Danielson esquivó un ataque de Dutch y luego Archer levantó a Danielson y lo estrelló contra Dutch.<br /> Dutch cubrió a Danielson pero este se liberó a los dos segundos. Dutch y Danielson estaban en las cuerdas y Dutch intentó levantar a Danielson, quien se defendió y lo golpeó con la cabeza. Danielson luego derribó a Dutch con unas grandes patadas voladoras. Claudio recibió el relevo y entró al ring, intercambiando golpes con Archer. En la esquina, Claudio golpeó a Archer con puñetazos. Claudio luego derribó a Archer con un gran cutter desde la segunda cuerda. Claudio intentó realizar el Giant Swing, pero Dutch y Vincent lo detuvieron. Shibata entró y golpeó a Dutch y Vincent con patada voladoras.<br /> Archer fue atacado por Shibata y Claudio al mismo tiempo, dobleteado. Claudio intentó realizar el Giant Swing a Archer mientras los fanáticos enloquecían. Claudio aplicó el sharpshooter a Archer, pero Dutch intervino y lo rompió. Shibata recibió una gran patada de Archer. Claudio recibió una patada y un chokeslam de Archer. Vincent intentó el toque de espaldas sobre Claudio, pero este se liberó a los dos segundos. Archer fue enviado fuera del ring. Shibata entró y golpeó a Vincent en la esquina con unas patadas voladoras. Shibata intentó el toque de espaldas sobre Vincent, pero este se liberó a los dos segundos. Shibata aplicó una llave de brazo a Vincent, pero Dutch rompió la movida. Danielson y Claudio fueron enviados fuera del ring. Shibata aplicó una dormilona a Vincent. Archer fue golpeado por Claudio fuera del ring. Shibata aplicó su remate final Vincent, quien se rindió. El Final PK de Katsuyori Shibata a Vincent. Valoración 8.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, bastante interesante. Shibata fue un buen reemplazo de Moxley. Tremendo combate.

Contras Nada negativo para señalar.