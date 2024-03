AEW RAMPAGE 29 de marzo 2024 | Resultados en vivo | Dustin Rhodes vs. The Butcher Nikkita vs. Mariah May

Nikkita vs. Mariah May. ¿Qué podría salir mal? ¡candado al cuello pero de pie! ¿Una noche de mucho llaveo, no? Me encanta. May decide rebotar en las cuerdas y rematar a Nikkita con patadas voladoras. Eso debió doler. May decide sacar del ring a Nikkita, le estrella la cara en el filo del ring, luego le receta un raquetazo en el pecho. No contenta con ello la estrella con la barrera de protección como si le debiera dinero. Nikkita se convierte en un saco de boxeo, porque literal recibe y recibe daño. May está on fire. Aún no es domingo de resurrección pero Nikita ha revivido, con Bulldozer le baja los humos a May. Hasta que May le clava un cabezazo que la deja tendida, inicia la cuenta...1...2... No, mentira. Nikkita escapa de la cuenta, porque de ese golpe con la cadera mientras está en el esquinero, no escapa, menos de la derrota. .