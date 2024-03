Bayley: «George Kittle puede triunfar en la WWE»

El jugador de los San Francisco 49ers de la NFL George Kittle ha hecho varias apariciones en WWE. La más reciente fue durante WrestleMania 39, cuando atacó a The Miz. El tight end contaba entonces que The Awesome One le dio algunos consejos:

“[The Miz] me habló durante unos cinco minutos y luego dijo: ‘¿Sabes qué? Lo entendiste. Eres bueno para esto. No quiero poner demasiadas cosas en tu cabeza. Solo ve y golpéame’. Yo también me divertí. Luego, una vez que estaba caminando de regreso a mi asiento después del ensayo, uno de los otros muchachos dice: ‘Oye, asegúrate de golpearlo más fuerte de lo que cree que lo van a golpear. Se verá mejor’. Así que dije: ‘Está bien, suena bien’”.

► «George Kittle puede triunfar en la WWE»

En realidad, la última ocasión en que ambos mundos se mezclaron fue cuando George Kittle fue visitado por Bayley, quien le hizo entrega de un cinturón de Campeón WWE personalizado como parte de la ‘WWE x NFL Legacy Collection’. Y precisamente «The Role Model» lo ve a él triunfando en WWE.

«Esto no es algo sesgado, pero tengo que decir Kittle, simplemente porque vi lo que hizo en WrestleMania el año pasado. Entró allí, se metió un poco en la pelea. Pero creo que simplemente tiene la personalidad. Hay tantas cosas que, como superestrellas de la WWE, somos más grandes que la vida misma. Tenemos estos personajes que interpretamos todo el tiempo. Ese tipo simplemente lo tiene naturalmente, él es él mismo, y es un personaje, por eso tiene todos estos patrocinadores y comerciales, y por eso tiene tantos fans. Veo su jersey quizás más que el de cualquiera cuando voy a los juegos. Pero ¿sabes qué? Tampoco nos importaría tener a Nick Bosa en el equipo de la WWE porque sus piernas, en persona, si estás en el campo, las vi calentarse para sus juegos, y pensé, ese tipo es gigantesco», dice Bayley en NFL Total Access.

Si dos veteranos con talento y éxito como The Miz y Bayley creen que George Kittle tiene las herramientas necesarias para ser una Superestrella de WWE, no hace falta decir más. Solo que el de los 49ers quiera realmente emprender una carrera en la lucha libre, lo cual no está claro.