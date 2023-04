“[…] Nunca seleccionaré a George Kittle como mi ala cerrada. Nunca más quiero escuchar el nombre de George Kittle. Elegiré a Kyle Rudolph sobre George Kittle. […] George Kittle salta la barricada, nadie lo detiene y me golpea en la cabeza. Fue muy fácil empujarlo [a Kittle] y hacer que se sentara. Estaba de pie, lo empujé y casi se cae en su asiento. Así de fuerte soy. Se supone que George Kittle bloquea a las personas y lo derribé. Estoy pensando que tal vez los 49ers me quieren como su ala cerrada. No hay duda del poder, el atletismo y el talento de George Kittle […]“. Así hablaba recientemente The Miz de su confrontación con el NFL George Kittle en WrestleMania 39.

> George Kittle repasa su actuación en WrestleMania 39

También estuvo hablando de ello en jugador de los San Francisco 49ers en The Rich Eisen Show. Kittle cuenta que recibió varios consejos. El mismo Miz quiso darle algunas pautas pero no demasiadas para que simplemente se divirtiera. “[The Miz] me habló durante unos cinco minutos y luego dijo: ‘¿Sabes qué? Lo entendiste. Eres bueno para esto. No quiero poner demasiadas cosas en tu cabeza. Solo ve y golpéame’. Yo también me divertí. Luego, una vez que estaba caminando de regreso a mi asiento después del ensayo, uno de los otros muchachos dice: ‘Oye, asegúrate de golpearlo más fuerte de lo que cree que lo van a golpear. Se verá mejor’. Así que dije: ‘Está bien, suena bien’”.

Cabe mencionarse que esta no fue la primera vez que vimos a George Kittle en la WWE:

