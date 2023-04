Qué le falta a la lucha libre actual según Raven

“Imagínate lo que podría haber sido nuestra rivalidad con Liv Morgan si no hubiéramos estado paralizados por un grupo de octogenarios que todavía creen que saben cómo estar a la moda mientras dedican menos de 5 minutos a la semana a la historia de cada mujer…“. Con estas palabras, Ronda Rousey criticaba el desarrollo de su rivalidad con Liv Morgan en torno al Campeonato SmackDown durante el verano de 2022 en la WWE.

> Raven y la falta de juventud

Ahora nos preguntamos si la lucha libre profesional debería rejuvenecer sus equipos creativos. Pero en realidad la respuesta no es sencilla ni simple pues no se puede mirar a la industria de los encordados en general. Y aunque nos enfocáramos en una compañía habría que valorar si las buenas y malas decisiones se toman por cuestiones de edad u otro tipo de elementos. Por otro lado, eso justamente es lo que piensa Raven, como explicaba en Under the Ring:

“Tienes que estar al día. Ese siempre ha sido un problema con el negocio de la lucha libre: los bookers no están actualizados. No tienen ningún joven [en] el equipo creativo, por así decirlo, quién sabe qué es la cultura pop, qué está de moda y qué no”.

Una explicación para la edad avanzada de quienes dirigen creativamente una empresa luchística es que deben tener cierta experiencia y conocimiento, además de ser gente reconocida dentro del negocio, un poco como sucede con los entrenadores de fútbol.

¿Estás de acuerdo con Raven?