Bayley con George Kittle en un partido de la NFL

Unas cuantas horas atrás, Los Ángeles Rams vencieron a los San Francisco 49ers por un marcador de 21-20 en la NFL. Por norma general, el football nada tiene que ver con la lucha libre profesional pero de cuando en cuando los dos mundos convergen, como cuando recientemente The Miz contaba que está animando a Travis Kelce a unirse a la WWE.

Ahora lo hacen porque en ese mismo partido estuvo presente la luchadora de la misma empresa Bayley. The Role Model acudió para hacer entregar al tight end de los 49ers George Kittle con un cinturón de Campeón WWE personalizado como parte de la ‘WWE x NFL Legacy Collection’ que tanto está dando que hablar últimamente.

► Bayley en la NFL

Y si esta vez fue Bayley quien se acercó al mundo de George Kittle, anteriormente fue este quien se acercó al suyo. De hecho, ha hecho varias apariciones en WWE. La más reciente fue durante WrestleMania 39, cuando atacó a The Miz. El tight end contaba entonces que The Awesome One le dio algunos consejos:

“[The Miz] me habló durante unos cinco minutos y luego dijo: ‘¿Sabes qué? Lo entendiste. Eres bueno para esto. No quiero poner demasiadas cosas en tu cabeza. Solo ve y golpéame’. Yo también me divertí. Luego, una vez que estaba caminando de regreso a mi asiento después del ensayo, uno de los otros muchachos dice: ‘Oye, asegúrate de golpearlo más fuerte de lo que cree que lo van a golpear. Se verá mejor’. Así que dije: ‘Está bien, suena bien’”.

En otro orden de cosas, continuando con la luchadora, recientemente nos hacíamos eco de más información sobre su renovación de contrato con WWE. Ello mientras sigue intentando conquistar la división femenil como una de las integrantes de la facción Damage CTRL. Veremos qué les depara a todas el 2024.