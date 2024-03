Jim Ross dedicó el episodio más reciente de su Grilling JR a Hulk Hogan y reveló que él le dijo a Paul Wight (The Big Show) que se fuera de WCW a la WWE. También recuerda los inicios del gigante en su entonces nueva compañía, donde el ahora miembro del Salón de la Fama era encargado, entre otras cosas, de contratar a luchadores.

► Hulk Hogan a Paul Wight

«Sí, todo es cierto. Quiero decir, Hogan está diciendo la verdad. McMahon va a hacer de Paul Wight una estrella más grande que cualquier otro. Y especialmente si Vince está comprometido a hacerlo. Y Shane [McMahon] le tomó cariño al Big Show. Sabes, fui allá para encontrarme con él dos o tres veces, hablando del Big Show, y lo disfruté. Fue como un viaje de reclutamiento. Él vivía en la playa en Miami, creo. No estoy seguro; en algún lugar de Florida. Pero sí, eso fue — eso fue prácticamente todo. Teníamos un número con el cual íbamos a vivir o morir. Y ese era un millón de dólares garantizado: $19,323 a la semana [si] la memoria no me falla. Así que pensamos que ese era su número.

«Ahora, aquí está lo genial de la WWE, entonces y ahora. Suponiendo que ahora siga siendo así. Pero entonces, ya sabes, solo porque tenías una garantía de sueldo no significa que estás en nómina. No significa que eso es todo lo que vas a ganar. Si eres productivo y los PPV tienen buenas tasas, etc., entonces tienes la oportunidad de ganar mucho más dinero. Y creo que a lo largo del tiempo, Paul Wight tuvo algunos años de más de un millón de dólares con esa garantía de un millón de dólares. Así que fue un buen trato para él».

► Inicios de Paul Wight en WWE

«Como dije, no empezamos con Paul en la televisión tan bien como hubiera deseado en retrospectiva. Porque no puedes replicarlo, y lo primero que hicimos fue sobreexponerlo. No puedes tener un gigante en la televisión, André [The Giant] estaba — hablando de todas estas referencias diferentes, André no estaba en la televisión todas las semanas. Y ni debería haber estado.

► La firma de Paul Wight con WWE

«Las negociaciones fueron bastante fáciles, en realidad. Shane simplemente me molestaba mucho con, ‘¿Dónde estamos con él?’ Y no tuve problema con eso. Pero no podía hacerlo firmar hasta que estuviera listo para firmar, y eso es lo que hicimos. Así que cuando llegó el momento adecuado, hicimos la oferta oficial, y el grandote la aceptó. Fue un buen trato. Quiero decir, ¿qué demonios? Nos estaba haciendo ganar mucho dinero. Casi 20 Gs a la semana, así que eso es una buena cantidad de dinero. Me alegro de haber firmado a Paul. Pero desearía haberlo usado mejor. Tipo atlético, grande. Tuvimos problemas con su peso de vez en cuando, y tuvimos que hablar con él sobre eso. Los tipos grandes son graciosos cuando les dices que pierdan un poco de peso. Piensan que van a pasar hambre, y no pueden soportarlo. Así que creo que pensó que lo íbamos a dejar morir de hambre. Pero en serio, podríamos haber obtenido más jugo, más provecho de él si lo hubiéramos usado de manera más inteligente y no lo hubiéramos tenido en la televisión todas las semanas. Mirando hacia atrás, eso no tenía sentido.»