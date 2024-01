Adam Cole sigue lesionado: No lucharía en Revolution

Adam Cole sorprendió a propios y extraños cuando se reveló como The Devil, el hombre que le había robado la máscara de El Diablo a MJF, y había atacado a todo el mundo, pero, en realidad, solo intentaba dejar completamente solo a MJF, como lo logró.

Luego de que MJF perdiera el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW ante Samoa Joe, se reveló que este siempre estuvo trabajando de lado de The Devil y sus hombres encapuchados y vestido de negro.

► Adam Cole no tiene el alta médica para luchar

Y se reveló que The Devil era nada más y nada menos que Adam Cole, el gran amigo de MJF, y quienes eran los Campeones Mundiales de Parejas ROH, hasta que Cole se lesionó el 20 de septiembre en el especial AEW Grand Slam 2023, cuando saltó desde la rampa y al caer, se rompió uno de sus tobillos.

Con la revelación de que Cole es El Diablo, muchos fans consideraron que Cole ya estaba listo para volver al ring, ya fuera en Dynamite, o hasta en marzo, cuando tendrá lugar el próximo gran PPV de AEW, el cual es Revolution 2024, desde el Greensboro Coliseum en Greensboro, North Carolina, y marcará el retiro definitivo de Sting del ring.

Sin embargo, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer sorrpendió al revelar que Cole sigue estando lesionado, y que él considera que para marzo, para Revolution, no podrá obtener el alta médica para volver al encordado. Estas fueron sus palabras:

«No tengo la impresión de que Adam Cole esté listo para luchar el 3 de marzo. Podría estarlo, pero definitivamente no es algo que espero que vaya a ocurrir. No estoy seguro de que sean solo dos meses más que le pidan estar fuera del ring.

«Tengo la sensación de que es más prolongado el tiempo que debe pasar antes de poder obtener el médica para volver a luchar. A pesar de que he estado en contacto con personas al respecto, nadie me ha proporcionado un plazo. Nadie me ha dado un plazo».