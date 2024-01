La XFL de The Rock se une con la USFL

Aunque The Rock, su exesposa, Danny García y otros inversores compraron lo que quedaba de la XFL de Vince McMahon, e intentaron llevar a Estados Unidos otra propuesta de entretenimiento para el fútbol americano, al final, las cosas no salieron como ellos querían, y por tal motivo, ahora se han visto en la obligación de unirse a otra pequeña liga de fútbol americano, la UFSL, para continuar sobreviviendo.

Este fue el comunicado de prensa en donde se anuncia la unión de ambas empresas, que operará desde 2024 bajo el nombre UFL. El primer partido de la primera temporada de la United Football League será el 30 de marzo y se emitirá en FOX, pero también, contará con cobertura televisiva de gran tamaño de parte de FS1, ESPN y ABC:

LIGA DE FÚTBOL UNIDA («LFU», «UFL» en inglés) PREPARADA PARA SU LANZAMIENTO COMO LA PRINCIPAL LIGA DE FÚTBOL PRIMAVERAL

Russ Brandon será el Presidente y CEO; Daryl Johnston liderará las operaciones de fútbol

La temporada de la LFU arranca el sábado 30 de marzo de 2024 con el enfrentamiento entre los campeones de 2023: Arlington Renegades vs. Birmingham Stallions

NUEVA YORK, NY — 31 de diciembre de 2023 — Hoy marca el anuncio oficial sobre el lanzamiento de la Liga de Fútbol Unida (la «LFU»), la principal liga de fútbol primaveral que surgirá de la fusión de la XFL y la USFL.

La temporada 2024 de la LFU está programada para comenzar el sábado 30 de marzo de 2024. Russ Brandon, ex Presidente y CEO de la XFL, liderará la LFU como Presidente y CEO. Daryl Johnston, ex Presidente de Operaciones de Fútbol de la USFL, encabezará las operaciones de fútbol.

La noticia de hoy fue anunciada por primera vez por Dany Garcia y Dwayne Johnson en FOX NFL Sunday. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre los mercados de equipos y las operaciones de fútbol.

Comentario de los Socios

Eric Shanks — Director Ejecutivo y Productor Ejecutivo de FOX Sports

«FOX es fútbol, y el éxito de la USFL ha demostrado que hay un futuro prometedor para el fútbol primaveral. La oportunidad de unir nuestras dos ligas, cada una comprometida con el avance de prácticas de transmisión, innovaciones en las reglas y la comunidad, solo amplía el potencial de la Liga de Fútbol Unida y consolida su lugar en el calendario deportivo.»

Jimmy Pitaro — Presidente, ESPN

«La Liga de Fútbol Unida, una poderosa combinación de la XFL y la USFL, brindará a los apasionados fanáticos del deporte una temporada entretenida, innovadora y llena de acción», dijo Pitaro. «Con una narrativa convincente en plataformas tradicionales y digitales, innovaciones amigables para los fanáticos y un alcance tremendo, esta liga visionaria está bien posicionada, y esperamos con interés nuestra colaboración continua.»

Dany Garcia — Fundadora, CEO y Presidenta de The Garcia Companies

«Esta nueva empresa es posible gracias a una mentalidad visionaria compartida, una profunda pasión por el juego y la experiencia directa de vivir y crear las oportunidades que el fútbol hace posibles. Como liga unificada de primavera, podemos profundizar nuestro compromiso de desbloquear y superar los sueños de nuestros jugadores, entrenadores, personal y fanáticos. Esta liga representa una continuidad de legado y evolución, y esperamos construir el universo del fútbol primaveral.»

Dwayne Johnson — Fundador y CEO de Seven Bucks Companies

«Desde el primer día, nuestra misión ha sido expandir el juego de fútbol y ser una liga de oportunidades, cultura e innovación. Al unirnos para crear la LFU, podemos construir algo poderoso, emocionante y muy cool para los fanáticos del fútbol: una liga primaveral con un impacto duradero para todos los jugadores con el sueño de jugar fútbol profesional y la mentalidad de los ‘trabajadores más duros de la habitación’ para hacer realidad sus sueños.»

Gerry Cardinale — Fundador y Socio Gerente de RedBird Capital Partners

«Cuando combinas la experiencia en entretenimiento y marketing de Dwayne Johnson y Dany Garcia, el alcance de transmisión y red de FOX y ESPN, y la mentalidad estratégica de construcción de empresas de RedBird, hay una tremenda oportunidad para lograr algo único: una plataforma valiosa y escalable de entretenimiento en eventos en vivo que continuará trabajando estrechamente con la NFL en innovación y desarrollo de jugadores, y tendrá una oportunidad legítima de convertirse en una de las principales ligas profesionales del país después de las cuatro grandes».

XFL 🫱🏼‍🫲🏾USFL 🟰UFL

The start of a new legacy.#UFL | #SpringFootball pic.twitter.com/tBwXNg77mZ

— XFL (@XFL2023) December 31, 2023