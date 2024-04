Triple H y Nick Khan quisieron conocer el punto de vista de Cody Rhodes acerca del regreso de CM Punk a la WWE.

No es para menos dada su relevancia en la compañía desde que él mismo volvió, también saliendo de AEW, dos años antes.

Además, el «American Nightmare» y «Best in the World» comenzaron a trabajar juntos en 2006, así que se conocen de mucho tiempo atrás.

► Cody Rhodes del regreso de CM Punk

«Nick y Hunter ambos me dijeron, les di mi opinión. Estaba listo para WarGames. Para que él saliera y regresara de esa manera, realmente me alegré por él», revela Cody en The MMA Hour with Ariel Helwani.

El periodista luego le preguntó al luchador si estaba sorprendido al enterarse del regreso de Punk.

«No, para nada. Siento que tanto Nick como Hunter tienen el pulso de la situación. Incluso si hubo algunos problemas en el pasado. Mencioné las cosas que había dicho. Nick, para mí, me miró y explicó a WWE y a la gerencia, ‘Así es Cody y lo que puede hacer por nosotros.’ Creo que hizo lo mismo, mirándolo desde mi perspectiva, WWE en esta era está tan candente como nunca, ¿por qué no querríamos a CM Punk? Tuve la oportunidad de compartir ese momento en Royal Rumble con CM Punk, uno de los luchadores más importantes de mi generación, pude eliminarlo. Creo que es una gran adición al vestuario. Me siento terrible de que se haya desgarrado el tríceps. Tiene toda una carrera por delante. Ha sido maravilloso desde que regresó.»

Ya habían luchado dos veces en dos batallas reales pero los dos veteranos tuvieron su primer mano a mano en 2008, durante el episodio de Raw del 22 de septiembre. Otro detalle curioso es que Punk y Kofi Kingston destronaron a Rhodes y Ted DiBiase Jr. como Campeones de Parejas el 27 de octubre. En realidad, el uno contra el otro nunca tuvieron una rivalidad. ¿Cambiará eso próximamente? ¿Y si Cody gana el Campeonato Universal Indiscutible WWE y cuando CM vuelva lo hace como heel para destronarlo?