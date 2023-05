Trinity revela su calendario con IMPACT!

La división Knockouts de Impact Wrestling ya ha ganado en mediaticidad con el añadido de Trinity, todavía mejor conocida como Naomi, nombre bajo el que trabajó en WWE.

Por lo pronto, su debut el pasado jueves generó bastantes reacciones entre la comunidad luchística de internet, en parte porque CM Punk estuvo presente en aquellas grabaciones. Donde también se produjo ya el primer combate de la gladiadora sobre la “Impact Zone”, ante KiLynn King, que veremos cuándo se emite, pues este jueves, la ex-AEW ha sido anunciada en otro encuentro.

Y mientras tanto, Impact anunció que Trinity luchará en Under Siege, PPV a realizarse el próximo viernes 26 de mayo, sin rival concretada.

► El verano de Trinity

Y en las últimas horas, es la propia Trinity la que ha dado cuenta de sus siguientes compromisos con su nueva casa.

Puede observarse que Trinity seguirá en Impact después de Slammiversary, aunque desconocemos realmente si la ex Campeona SmackDown firmó un acuerdo de varios años. Que el calendario expuesto por Trinity no vaya más allá del 16 de julio no significa, sin embargo, que su estancia concluya en dicha fecha.