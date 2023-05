“Hay mujeres con las que quiero formar equipo, hay mujeres con las que quiero enfrentarme. Tenemos un gran elenco. […] Me encantaría participar en algunos combates intergénero. Sé que aquí hacen esos combates. Estoy emocionada por todas las posibilidades. Sé que hay muchas más chicas que olvidé mencionar, pero espero poder trabajar con o contra todas en algún momento […]“. En recientes declaraciones, Trinity se mostraba abierta a todo en su llegada a IMPACT.

> Mike Bailey quiere luchar con Trinity

Y si echamos un vistazo al elenco varonil para valorar quién sería un buen rival para ella no podemos evitar señalar a Mike Bailey, que no solo es uno de los mejores de la compañía sino del mundo. Y justamente él mismo también está pensando en compartir el encordado con su nueva compañera, como expresaba recientemente en Women’s Wrestling Talk, atendiendo a que ambos tienen el mismo movimiento en su arsenal, las llamadas Glow Kicks de la luchadora. Speedball cree que sería viral un video de ambos haciéndolo.

“Esta es una respuesta de escape, pero me encantaría compartir el ring con Trinity, quien está haciendo historia, haciendo olas, rompiendo Internet con cada aparición en IMPACT Wrestling. He pensado durante muchos años que Trinity es una de las luchadoras más talentosas del mundo, hombres o mujeres, no hay nadie más que se mueva como ella puede hacerlo. Ya sea uno contra el otro o formando equipo. Nosotros, unirnos y hacer las Glow Kicks juntos rompería absolutamente Internet”.

Trinity apenas está comenzando su aventura en la zona de impacto y antes de pensar en otras opciones estará buscando el Campeonato Mundial Knockouts de Deonna Purrazzo. Veremos cómo le va en este sentido y cuando empieza a compartir el encordado con luchadores como Mike Bailey.

¿Qué opinas de Mike Bailey?