Carlito y Savio Vega sorprendieron a todo el Universo WWE apareciendo en Backlash 2023 para ayudar a Bad Bunny a vencer a Damian Priest poniéndose del lado de la LWO contra el Judgment Day. Después del Evento Premium en Vivo, el Boricua Mayor estuvo repasando esta experiencia durante una entrevista con Tom Campbell en Cultaholic Wrestling.

> Aparecer en Backlash

“Eso fue increíble. Eso fue tan… No sé cómo describirlo. Sabemos, por supuesto, que los fanáticos en Puerto Rico tendrán una buena reacción. El [pop] cuando ven mi cara junto a Rey Mysterio y Bad Bunny, Dios mío. Estaba en estado de shock, para ser honesto. Estaba como, wow. El pop más grande de la noche, eso es lo que dice el equipo”.

> Luchar en Puerto Rico con WWE

“Sigo luchando aquí en Puerto Rico, tengo mi empresa, IWA Puerto Rico. Los fanáticos me ven aquí o allá, me ven en la televisión haciendo promoción y esto y aquello, y está bien. Les encanta lo que ven, lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Ahora, Bad Bunny y Damian Priest, van a luchar, dos puertorriqueños en Puerto Rico, nunca antes. Cuando yo estaba allí [WWE] y Carlito estaba allí, no sé si Carlito tuvo la oportunidad de ir a Puerto Rico, no estoy seguro. Pero yo no tuve esa oportunidad porque no viajaban a Puerto Rico entonces. Entonces es como wow, ahora vienen con este gran evento. El evento estuvo bien, pero tener a Bad Bunny allí lo hizo un poco más grande. Aquí en Puerto Rico, todo el mundo está hablando de eso, las noticias, los programas de entrevistas, lo haces tú. Justo hoy, hice cinco entrevistas. Mañana tengo más, y al día siguiente y al día siguiente. Así que eso me encanta, y eso ayuda a la lucha libre local aquí. Qué experiencia”.

> Crédito a Bad Bunny y Damian Priest

“Se pusieron en contacto conmigo porque Damian Priest y Bad Bunny tuvieron la idea. Ambos son fans míos, eso lo descubrí cuando fui a la despedida de The Undertaker. Vi a Damian Priest allí y tan pronto como lo vi, me acerqué a él y le dije: ‘Oye, hombre, ¿cómo estás?’. Le dije: ‘Quiero tomarme una foto contigo’. Él dijo: ‘Yo quiero tomarme una foto contigo’. Le dije: ‘No, yo quiero tomarme una foto contigo’. Así que hablé con él un poco, mi experiencia y cosas así. No hablamos demasiado, pero nos mantenemos en contacto por teléfono. Así que esta idea fue de ellos. Más de Damian Priest, que dijo: ‘Me gustaría tener a estos dos muchachos en Puerto Rico cuando vayvamos a hacer ese evento allí’. El sueño se hizo realidad, y luego el resto fue armar el rompecabezas. Cuando eso sucedió, la compañía me llamó y [me preguntó] si estaba interesado en ser parte de ello. Dije: ‘¿Por qué no? Sí, hagámoslo’. Dijeron: ‘Carlito va a estar en la ciudad’. Yo dije: ‘Traiganlo también. Eso es bueno’. Fue genial”.

¿Qué te parecieron las apariciones de Carlito y Savio Vega?