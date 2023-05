Trinity quiere tener luchas intergénero en IMPACT

A lo largo de los años hemos ido viendo cómo quienes abandonan la WWE se dan cuenta de todas las posibilidades que existen tanto en otras compañías como en trabajar como independiente. No existe nada como la empresa más grande de la lucha libre profesional pero cuando miras más allá existe todo un universo, en especial para quienes consiguieron hacerse un nombre como Superestrellas, como es el caso de Trinity. Ella no parece estar tan dispuesta a explorar la industria como Mercedes Moné pero está comenzando una aventura en IMPACT.

> Trinity, abierta a todo en IMPACT

Una aventura en IMPACT en la que está abierta a todo. Y eso en esta organización significa mucho tanto dentro como fuera de la misma pues recordemos que colabora con muchas otras, empezando por NJPW, con la cual realizará el 20 de agosto un segundo evento pay-per-view cruzado, Multiverse United 2: For Whom The Bell Tolls. Hablando recientemente con Denise Salcedo, The Glow decía que quiere trabajar con todas las luchadoras del elenco así como también tener combates con luchadores señalando que todos tendrán que esperar y ver.

“Hay mujeres con las que quiero formar equipo, hay mujeres con las que quiero enfrentarme. Tenemos un gran elenco. Masha [Slamovich] es increíble. Espero poder volver a trabajar con KiLynn [King]. Tenemos a las Death Dollz. Por supuesto, Deonna [Purrazzo], que es la campeona, ha tenido un viaje increíble. Jordynne [Grace], tenemos a [Tasha] Steelz, tenemos a Su [Yung], tenemos a Taylor Wilde. The Coven es un equipo tremendo. Ni siquiera me importaría conseguir una compañera y enfrentarlas en algún momento. Gisele Shaw es ruda, tendré que revisarla muy rápido. Me encantaría participar en algunos combates intergénero. Sé que aquí hacen esos combates. Estoy emocionada por todas las posibilidades. Sé que hay muchas más chicas que olvidé mencionar, pero espero poder trabajar con o contra todas en algún momento.

“Jai [Vidal]. Ya he empezado a revolver la olla con él. Me encantaría enfrentarme a él. Hay tantas posibilidades. Estoy muy emocionada. Ya veremos. Estoy aquí, así que venga lo que venga, estoy abierta. No hay respuestas incorrectas«.