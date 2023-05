Tito Santana tuvo la oportunidad de trabajar en WWE tanto bajo el régimen de Vince McMahon Sr. como el de su hijo, Vince McMahon. El que es considerado uno de los luchadores latinos más importantes de la historia de la compañía firmó su contrato 1979 para trabajar como Superestrella durante 14 años, ganando dos veces el Campeonato Intercontinental y dos veces el Campeonato de Parejas. En 1993 finalizó su etapa como luchador para regresar en 1997 como comentarista en español junto a Hugo Savinovich y Carlos Cabrera. Santana fue inducido al Salón de la Fama de WWE en 2004.

> Vince McMahon, padre e hijo, a ojos de Tito Santana

Recientemente, en el podcast Wrestling Then And Now, el que también fuera Campeón de Peso Completo ECW estuvo comparando a los dos McMahon:

“Vince Sr. era conocido por ser un hombre de palabra. No me hizo ninguna promesa, así que no tuve que lidiar con eso de él, en cuanto a que era un hombre de palabra. Pero escuché a todos los otros muchachos decir: ‘Si Vince [Sr.] te dice que va a hacer algo, lo va a hacer’. Vince [Jr.] podría cambiar de opinión de la noche a la mañana, y no hay nada que puedas hacer. No había forma de hablar, o cambiar de opinión. Creo que Vince Jr. era un hombre de negocios más brutal que Vince Sr., pero no tenía tanta experiencia con Vince Sr.. Es difícil para mí comparar”.

Y también valoró su carrera en la empresa:

“Estuve en la WWF más tiempo que nadie en el momento en que me fui. Así que fue una buena carrera. ¿Podría haber ganado más dinero? Sí. ¿Podría haber tenido mejores posiciones? Sí. Pero no fue mi elección”.

