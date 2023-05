Jake Manning, bajo el nombre de Man Scout, trabaja actualmente en AEW tanto como luchador como integrante del departamento de marketing. No hace mucho estuvo en Rampage uniendo fuerzas al Spanish Announce Project (Angélico, Luther y Serpéntico) contra Jay Lethal, Jeff Jarrett, Mark Briscoe y Satnam Singh. Recientemente, durante una entrevista en Under The Ring, le preguntaron sobre cómo terminó trabajando para esta compañía, entre otros temas que repasamos a continuación.

> Trabajando para AEW

«Desesperación. Fue por desesperación. Trabajé para Highspots.com y trabajamos muy duro en las ventas virtuales. Estuve muy al frente de eso, me desilusioné mucho durante mi tiempo allí y me fui. Sin un plan. Ninguno en absoluto. No tenía ni idea. Solo sabía que ya no podía estar allí. Sabía que era hora de irme. Hacía mucho, mucho tiempo que tenía que irme. Me fui y no tenía idea de lo que iba a hacer. No estaba seguro de si mi lugar en la lucha libre seguiría existiendo porque siento que me dieron muchas oportunidades, porque trabajé en Highspots, porque todos querían un trato en el lienzo del ring, querían que nos presentáramos y filmáramos el espectáculo. Hay muchas cosas buenas de Brother Network que me iba a perder, y sabía que mi lucha se vería afectada”.

HUGE chokeslam by @hellosatnam, topped off with the Froggy-Bow by @SussexCoChicken on @manscoutmanning secures the victory, but Mark Briscoe is not having any of it Watch #AEWRampage on TNT! pic.twitter.com/M4iepU8O9b — All Elite Wrestling (@AEW) April 15, 2023

> Consiguiendo un trabajo

“Sin embargo, estaba enviando correos electrónicos a personas de izquierda a derecha para trabajar donde fuera. AEW venía a Charlotte y conocía a mucha gente en AEW. Les había estado rogando por un trabajo, ya fuera en el ring, las redes sociales, la edición de video o cada una de esas cosas que podía hacer, se lo estaba preguntando a a la gente y a todos los departamentos, excepto al departamento de merchandising. Nunca olvidaré estar sentado en un Planet Fitness en Greenville, Carolina del Sur, y saber que AEW iba a estar en Charlotte y no había recibido un correo electrónico sobre trabajar como extra, y dije: ‘Hombre, ¿qué tan bajo estoy? Mi casa está a cinco minutos de este edificio donde se presentará AEW, y ni siquiera me contratan como extra, y realmente necesitaba el dinero en ese momento’.

“Le envié un correo electrónico al Capitán Shawn Dean tres veces, sin respuesta. Aquí estamos, el domingo anterior. Voy a enviarle un correo electrónico una vez más, y luego no es culpa mía. Entonces, cuando la gente pregunta: ‘¿Por qué no estuviste en el programa de AEW en Charlotte?’, puedo responder: ‘Bueno, lo intenté cuatro veces’. Envié el correo electrónico e inmediatamente recibí una respuesta en una hora: ‘Sí, seguro. Puedes venir’. Aparecí, solo como extra. Terminé siendo un miembro del Equipo Taz con un trombón, y Brian Cage me atacó. Fue genial, pero lo mejor fue que pude ver a Shane Hagadorn de mis días en Ring of Honor, él trabaja en el departamento de merchandising y empezamos a hablar”.

> Yendo de un lado para el otro

“Estaba hablando con Shane Hagdaorn sobre Highspots, y realmente estoy entre cosas. Fue entonces cuando Christine Myers entró y me salvó la vida. Ella escuchó que había dejado Highspots. Ella estaba al tanto de mi trabajo en Highspots y dijo: ‘Oye, necesitamos más personas para ayudar en este próximo Fan Fest que tenemos. Has organizado convenciones antes. ¿Te gustaría que pusiéramos algo de dinero en tu bolsillo?’. Dije ‘Absolutamente’. Aunque sabía que en las fechas que me estaban proponiendo había dos partidos de fútbol americano universitario en el Bank of America Stadium. Así que sabía que iba a ser un problema con mi trabajo de $12 por hora, que es el único ingreso garantizado que iba a tener, pero cualquier oportunidad de poner mi pie en la puerta, solo por una oportunidad, por una oportunidad. Ella me salvó la vida. Trabajé tan duro como pude por esa oportunidad, y aquí estoy”.