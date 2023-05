Jon Moxley: “Haré lo que me dé la p*ta gana»

Jon Moxley ha dejado en el pasado sus problemas con el abuso de sustancias y se encuentra mejor mental y físicamente que en mucho tiempo, aunque al mismo tiempo señala que nunca se deja de luchar contra las adicciones. Esto mientras hablaba recientemente con Justin Barrasso de Sports Illustrated de cara a su lucha de mañana en Dynamite contra Kenny Omega dentro de una jaula de acero dentro de la rivalidad que el Blackpool Combat Club tiene con The Elite.

> Jon Moxley, mental y físicamente en forma

“Hace cuatro años, mucha gente estaba dispuesta a descartarme. Mucha gente pensó que ni siquiera podía estar a la altura de Kenny. Venía de esa carrera de New Japan y era el mejor luchador de todos los tiempos. Sentí una inmensa cantidad de motivación. Sentí que les iba a mostrar a todos ustedes, hijos de p*ta, que pertenezco a la cima.

“Así que Kenny me ha estado presionando desde el primer día en AEW. Ahora estoy mucho mejor que en 2019, especialmente ahora que no tengo miedo de morir de una convulsión en el ring. Los problemas de abuso de sustancias nunca terminan realmente, pero están en el retrovisor. Mental y físicamente, esto es lo mejor que me he sentido en mucho tiempo.

“Afrontemos los hechos: tengo muchas millas en mi cuerpo. Solo se vive una vez y no me lo tomo con calma. Me he esforzado para sacar todo lo que pueda de mi cuerpo. Mentalmente, me siento mejor que nunca. En este momento, nunca en mi vida me ha importado menos nada. Haré lo que me dé la p*ta gana. Me importa un carajo. Eso puede sonar abstracto, pero es algo poderoso».